Під час свят кременчужан охоронятимуть 100 поліцейських, військові та муніципальна варта

Сегодня, 11:50 Просмотров: 461

Під час новорічних свят забезпечувати громадський порядок та безпеку на вулицях Кременчука будуть більше 100 правоохоронців (патрульні поліцейські та поліцейські підрозділів міста), військовослужбовці ВЧ3059 Національної гвардії України, громадські формування та муніципальна варта.





За інформацією Кременчуцького відділу поліції, починаючи з 30 грудня, особовий склад вже перевели на посилений варіант несення служби. До охорони публічного спокою та порядку залучається максимальна кількість правоохоронців, особливо у всіх місцях, де будуть масові гуляння.





У цей період також у відділах та відділеннях будуть чергувати посилені слідчо-оперативні групи поліції, що прибуватимуть на виклики, які надходитимуть на лінію «102».





Правоохоронці закликають кременчужан дотримуватися правил безпечної поведінки під час масових заходів, не зловживати спиртними напоями й виявляти взаємоповагу.





А патрульна поліція Кременчука зняла відеопривітання для містян та гостей Кременчука з закликом робити добрі справи:



