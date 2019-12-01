Під час свят кременчужан охоронятимуть 100 поліцейських, військові та муніципальна варта

Під час новорічних свят забезпечувати громадський порядок та безпеку на вулицях Кременчука будуть більше 100 правоохоронців (патрульні поліцейські та поліцейські підрозділів міста), військовослужбовці ВЧ3059 Національної гвардії України, громадські формування та муніципальна варта.
За інформацією Кременчуцького відділу поліції, починаючи з 30 грудня, особовий склад вже перевели на посилений варіант несення служби. До охорони публічного спокою та порядку залучається максимальна кількість правоохоронців, особливо у всіх місцях, де будуть масові гуляння.
У цей період також у відділах та відділеннях будуть чергувати посилені слідчо-оперативні групи поліції, що прибуватимуть на виклики, які надходитимуть на лінію «102».
Правоохоронці закликають кременчужан дотримуватися правил безпечної поведінки під час масових заходів, не зловживати спиртними напоями й виявляти взаємоповагу.
А патрульна поліція Кременчука зняла відеопривітання для містян та гостей Кременчука з закликом робити добрі справи:
Патрульна поліція Кременчука вітає кременчужан та гостей міста із наступаючим Новим Роком та Різдвом Христовим!??? Нехай 2020 рік подарує світлу надію і великі сили, виконає всі добрі бажання і принесе щастя у ваш дім! #порядок_це_Ти #ти_є_добро?Gepostet von Патрульна поліція Кременчука am Montag, 30. Dezember 2019