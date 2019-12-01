Новий рекорд України встановили на турнірі з жиму лежачи ПАТ «Укртатнафта 2019»

Сегодня, 11:15 Просмотров: 647

28 грудня в залі СК «Нафтохімік» відбувся ювілейний ХХ турнір з жиму лежачи на Кубок ПАТ «Укртатнафта». Про це повідомив директор СК «Нафтохімік» Олександр Гордієнко.



Участь у змаганнях взяли 23 спортсмени з Полтавщини, а саме з Полтави, Кременчука, Козельщини та Горішніх Плавнів.



На турнірі встановили новий рекорд - жим 220 кг - спортсмен-богатир з вагою 113,9 кг з Козельщини Богдан Старостенко. Він виграв у категорії до 120 кг і став абсолютним чемпіоном «Укртатнафти».



Серед жінок абсолютною переможницею турніру стала полтавка Наталія Іванькова з результатом у 70 кг. На другому місці - представниця СК «Нафтохімік» Надія Босяк, її результат 60 кг.



Переможець в категорії 59 кг - Антон Галка - з результатом у 85 кг з Горішніх Плавнів. У категорії до 66 кг - Олексій Горяйний - з результатом у 105 кг, Кременчук, спортивний клуб «Титан». У категорії до 74 кг - Олексій Онищенко - з результатом в 147,5 кг, Горішні Плавні. До 83 кг - Богдан Большаков - з результатом в 162,5 кг, Кременчук, спортивний клуб «Титан».



Другим став одноклубник з СК «Нафтохімік» В'ячеслав Мінтюк, його результат 125 кг, до 93 кг перемогу здобув Альберт Литвинов - 157,5 кг, Горішні Плавні, до 105 кг Станіслав Будаєв - 192,5 кг, Полтава.