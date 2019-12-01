Як кременчужани святкуватимуть Новий рік на площі Перемоги

Сегодня, 10:41 Просмотров: 1 019

З собою рекомендують мати бенгальські вогні та новорічний капелюх

Перші щасливі миті Нового 2020 року кременчужани можуть зустріти разом біля Головної ялинки.





У новорічну ніч, 1 січня, на площі Перемоги святково-розважальна програма з новорічними розвагами триватиме з 1.00 до 5.00.





У перші години Нового року кременчужан кличуть залучитися до флеш-мобу з бенгальськими вогнями, який розпочнеться о 2.00. Бенгальські вогні бажано мати з собою.





О 3.00 на всіх учасників загальноміського святкування чекає Macarena Challenge та дискотека в святкових новорічних капелюхах, яку проведуть діджей ProBass та діджей Maxi. Ведучим свята буде Сергій Лашко.