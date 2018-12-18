Кременчужани знов зустрінуть Новий рік без фейєрверків

Сегодня, 12:33 Просмотров: 4 119 Комментариев: 5

Салюти та піротехніка також під забороною

Цієї новорічної ночі, з 31 грудня на 1 січня, як і минулої, і позаминулої, святкування знову обійдеться без традиційного загальноміського фейєрверку, повідомляє прес-служба мерії.

Такі обмеження пов'язані з рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 23.12.2014 «Про тимчасову заборону використання салютів, феєрверків та піротехнічних засобів під час проведення масових заходів», згідно якого заборонено використання салютів, феєрверків та піротехнічних засобів під час проведення масових заходів.



Також у мерії попереджають, що організатори, власники закладів, громадяни, які порушують порядок використання феєрверків та торгівлі піротехнічними засобами, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством (ст. 195 п. 6 КУпАП) та ризикують заплатити штраф від 35 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (595 – 1020 грн відповідно) з конфіскацією піротехнічних виробів.