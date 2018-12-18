Кременчуг

Кременчужани знов зустрінуть Новий рік без фейєрверків

Сегодня, 12:33 Просмотров: 4 119 Комментариев: 5

Салюти та піротехніка також під забороною

Цієї новорічної ночі, з 31 грудня на 1 січня, як і минулої, і позаминулої, святкування знову обійдеться без традиційного загальноміського фейєрверку, повідомляє прес-служба мерії.

 

Такі обмеження пов'язані з рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 23.12.2014 «Про тимчасову заборону використання салютів, феєрверків та піротехнічних засобів під час проведення масових заходів», згідно якого заборонено використання салютів, феєрверків та піротехнічних засобів під час проведення масових заходів.

 

Новый год в Кременчуге: фейерверка не будет


Також у мерії попереджають, що організатори, власники закладів, громадяни, які порушують порядок використання феєрверків та торгівлі піротехнічними засобами, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством (ст. 195 п. 6 КУпАП) та ризикують заплатити штраф від 35 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (595 – 1020 грн відповідно) з конфіскацією піротехнічних виробів. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Новый год салют фейерверки пиротехника

Комментарии: 5

196
Українка:
18 декабря 2018 12:45

По  набережной л-та Днепрова на Раковке постоянно мини салюты, феерверки и петарды на праздники. Никто не обращает внимания на запреты. Так было и будет в этом году. Это уже достало. У людей нет чувства меры и возможно много лишних денег...

+7
2 250
Dmitriys:
Сегодня, 14:50

Кто хочет праздник тому запреты не помеха. Все время отмечали и запускали салюты. Лучше запретите и следите лучше что с ато не тянули гранаты. 


+2
205
obaldet:
Сегодня, 17:45

почему работают магазины пиротехники?


+1
52
Kremen.Club:
Сегодня, 18:05

Я не в теме. А с чем связан запрет?


0
177
ТимТимыч:
Сегодня, 18:43

А то, что дебилоиды бросают петарды практически под ноги проходящим и на проезжую часть это как назвать? Или это хорошие мальчики и их никаким плохим словом обозначать не рекомендуется?

 


+1
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