Кременчуг, Культура

Новорічний лісовичок зустрічає кременчужан у «Крюківському» парку

Сегодня, 14:04 Просмотров: 802

 

Встигність зробити з ними селфі:) 

У парку «Крюківський» з'явився новорічний лісовичок. Так креативно працівники парку «Крюківський» привітали кременчужан з прийдешніми новорічними святами. 


- Колектив парку «Крюківський» вітає гостей та жителів міста з наступаючим Новим Роком та Різдвом Христовим! Бажаємо добробуту, миру та гарного настрою! - йдеться на сторінці парку. 

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Автор: Альона Душенко Источник фото: парк "Крюківський"
Теги: парк Крюковский
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