Новорічний лісовичок зустрічає кременчужан у «Крюківському» парку

Сегодня, 14:04 Просмотров: 802

Встигність зробити з ними селфі:)

У парку «Крюківський» з'явився новорічний лісовичок. Так креативно працівники парку «Крюківський» привітали кременчужан з прийдешніми новорічними святами.





- Колектив парку «Крюківський» вітає гостей та жителів міста з наступаючим Новим Роком та Різдвом Христовим! Бажаємо добробуту, миру та гарного настрою! - йдеться на сторінці парку.