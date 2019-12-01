Новорічний лісовичок зустрічає кременчужан у «Крюківському» парку
Сегодня, 14:04
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Встигність зробити з ними селфі:)
У парку «Крюківський» з'явився новорічний лісовичок. Так креативно працівники парку «Крюківський» привітали кременчужан з прийдешніми новорічними святами.
- Колектив парку «Крюківський» вітає гостей та жителів міста з наступаючим Новим Роком та Різдвом Христовим! Бажаємо добробуту, миру та гарного настрою! - йдеться на сторінці парку.
Автор: Альона Душенко
Источник фото: парк "Крюківський"