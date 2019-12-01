Кременчуг, Спорт, Кременчуг

У Кременчуці стартував Відкритий чемпіонат з хокею

Сегодня, 14:40 Просмотров: 476

 

Змагання відкрив Дмитро Христич та донька загиблого хокеїста-аматора Сергія Панагушина

Вчора, 26 грудня, на льодовій арені «Айсберг» відбулося урочисте відкриття чемпіонату Кременчука серед аматорів. Змагаються у чемпіонаті 5 команд: «Кременчук», «Шторм», «Кремінь», «Шторм-2» і «Олександрія». Як повідомляє пресслужба ХК «Кременчук», чотири перші команди з Кременчука, а завдяки команді з Олександрії чемпіонат знову має статус Відкритого.


На відкритті напутні слова сказали заступник міського голови Кременчука з питань спорту та культури Руслан Проценко, депутат міської ради Костянтин Терещенко (капітан «Шторм-2») та директор ХК «Кременчук» Тарас Захарченко.


Урочисте вкидання шайби зробили чемпіон світу 1990 року з хокею Дмитро Христич з Марією, донькою кременчуцького хокеїста-аматора Сергія Панагушина, що розбився навесні з дружиною в автокатастрофі.


Результати перших трьох ігор Відкритого чемпіонату Кременчука:

  • «Олександрія» - «Шторм» 3:5
  • «Олександрія» - «Кременчук» 3:13
  • «Шторм» - «Кремінь» 8:3
2
Автор: Альона Душенко Источник фото: ХК "Кременчук"
Теги: хокей
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх