У Кременчуці стартував Відкритий чемпіонат з хокею

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Вчора, 26 грудня, на льодовій арені «Айсберг» відбулося урочисте відкриття чемпіонату Кременчука серед аматорів. Змагаються у чемпіонаті 5 команд: «Кременчук», «Шторм», «Кремінь», «Шторм-2» і «Олександрія». Як повідомляє пресслужба ХК «Кременчук», чотири перші команди з Кременчука, а завдяки команді з Олександрії чемпіонат знову має статус Відкритого.





На відкритті напутні слова сказали заступник міського голови Кременчука з питань спорту та культури Руслан Проценко, депутат міської ради Костянтин Терещенко (капітан «Шторм-2») та директор ХК «Кременчук» Тарас Захарченко.





Урочисте вкидання шайби зробили чемпіон світу 1990 року з хокею Дмитро Христич з Марією, донькою кременчуцького хокеїста-аматора Сергія Панагушина, що розбився навесні з дружиною в автокатастрофі.





Результати перших трьох ігор Відкритого чемпіонату Кременчука: