16-річних кременчужан з 2 січня чекають у військоматі

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Міністерство оборони України видало наказ про приписку до призовної дільниці Кременчука і Кременчуцького району.





Згідно з яким, з 2 січня до 31 березня 2020 року зобов'язують з'явитися у військомат юнаків 2003 року народження, які постійно проживають на території міста і району, а також громадяни старшого віку, які не були приписані раніше.





Усі чоловіки і юнаки, яким належить з'явитися до призовної дільниці, мають взяти документи, що вказані у повістці, а також у визначений час.





Призовна дільниця знаходиться у військоматі за адресою: Кременчук, вулиця Жадова, 6.





Тих, кому не надійшла повістка, але підлягають приписці, мають з'явитися у військоматі 25 березня 2019 року.



