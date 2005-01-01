3400 гривень за їзду понад 100 км/год в населеному пункті : які штрафи для водіїв хочуть підвищити

Сегодня, 12:43 Просмотров: 452 Комментариев: 3

Міністерство внутрішніх справ підготувало законопроєкт, який посилить відповідальність за деякі порушення правил дорожнього руху

Днями Міністерство внутрішніх справ презентувало ініціативи щодо посилення відповідальності за порушення Правил дорожнього руху. Відповідним законопроєктом пропонують підняти розмір штрафів за деякі правопорушення.





Про які правопорушення йдеться:

за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більш ніж на 50 км/год - 3 400 грн (наразі 510 грн);

за залишення місця ДТП – 3 400 грн (наразі 255 грн) та передбачити можливість позбавлення права керування на 6 місяців;

за керування авто особою, яка не має на це права – 10 200 грн (зараз 510 грн).

Також планують знизити поріг перевищення швидкості руху, з якого настає адміністративна відповідальність: із 20 км до 10 км. Крім того, пропонують не відносити керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння до кримінальних проступків. Якщо на людину наїхав водій під впливом алкоголю або наркотичних засобів, тоді відповідальність буде ще більшою.