3400 гривень за їзду понад 100 км/год в населеному пункті : які штрафи для водіїв хочуть підвищити

Міністерство внутрішніх справ підготувало законопроєкт, який посилить відповідальність за деякі порушення правил дорожнього руху
Днями Міністерство внутрішніх справ презентувало ініціативи щодо посилення відповідальності за порушення Правил дорожнього руху. Відповідним законопроєктом пропонують підняти розмір штрафів за деякі правопорушення.
Про які правопорушення йдеться:
Також планують знизити поріг перевищення швидкості руху, з якого настає адміністративна відповідальність: із 20 км до 10 км. Крім того, пропонують не відносити керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння до кримінальних проступків. Якщо на людину наїхав водій під впливом алкоголю або наркотичних засобів, тоді відповідальність буде ще більшою.