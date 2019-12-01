Кременчугский водитель чуть не сбил песчанское привидение

Вечером 25 декабря кременчужанин чуть не сбил велосипедиста, который выехал прямо перед ним на дорогу. Дело было около 16.00 на киевской трассе неподалёку села Песчаноe, если ехать со стороны села Ялинцы. Видео предоставили «Телеграфу» участники автосообщества Drive2 Кременчуг.
У края дороги ехал велосипедист в жилетке и его было заметно. Как только водитель подъехал ближе. От велосипедиста «отделилась тень» и поехала под колёса. Что было дальше с велосипедистом, история умалчивает, но в ДТП он не пострадал.
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