Кременчуг, Дураки & Дороги

Кременчугский водитель чуть не сбил песчанское привидение

Сегодня, 10:55 Просмотров: 5 203 Комментариев: 4

 

Привидение ехало на велосипеде и добавляло седины всем, кому попадалось на пути

Вечером 25 декабря кременчужанин чуть не сбил велосипедиста, который выехал прямо перед ним на дорогу. Дело было около 16.00 на киевской трассе неподалёку села Песчаноe, если ехать со стороны села Ялинцы. Видео предоставили «Телеграфу» участники автосообщества Drive2 Кременчуг.


У края дороги ехал велосипедист в жилетке и его было заметно. Как только водитель подъехал ближе. От велосипедиста «отделилась тень» и поехала под колёса. Что было дальше с велосипедистом, история умалчивает, но в ДТП он не пострадал.


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Автор: solod Источник видео: Drive 2 Кременчуг
Теги: Песчаное велосипедист

Комментарии: 4

1 123
inattentive:
Сегодня, 10:57

Прямой пример двух, совсем разных велосипедистов. 


+10
2 024
evil:
Сегодня, 11:00

Дибила кусок. Я надеюсь, водитель вышел из машины и отмудохал недоумка. Ну или сломал ему велосипед. В данной ситуации как раз тот случай, когда это не грех...


+27
2 936
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:42

П'яний мудак...


+2
115
didi_1953:
Сегодня, 12:09

Мне тоже вчера один такой же "БЕЗСМЕРТНЫЙ" на велосипеде, попался на дороге в 18 час,в районе маг. ЛЮИС,я ему посигналил,так он еще и возмущаться начал... Неужели не доходит, что в темной одежде,при такой погоде, можно "выпрыгнуть" на капот на раз...Как привидения появляется на дороге...

 

 


+2
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