Битва братів: у Кременчуці в шаховій баталії зустрілися двоє братів

Сегодня, 11:28 Просмотров: 371

Останній в цьому році міський дитячий шаховий рапід-турнір відбувся минулими вихідними у шахово-шашковому клубі «Каїсса». Як розповів «Телеграфу» директор Володимир Груздєв, шаховий рапід-турнір відбувся на кубок шахового клубу «Каїсса». Вперше в ньому грали тільки розрядники, тому це фактично була неофіційна першість міста.





6 учасників-дівчаток і хлопців грали 7 турів за швейцарською системою в режимі 10 хвилин на партію кожному учаснику... Несподівано лідерство в турнірі захопив наймолодший з учасників - шестирічний Михайло Кибкало, який тренується в «Каїссі» під керівництвом тренера Тараса Дацука.





- До передостаннього туру він мав 5 очок з п'яти можливих! І жереб змушує його грати зі старшим братом - Володимиром, неодноразовим призером чемпіонатів області. Сам же Володимир мав до цього часу один програш від 12 річного Мирослава Сердюка - автора найгучнішої сенсації нинішнього дорослої першості міста, який обіграв в ньому чемпіона. Рівна боротьба призводить до ладійного ендшпіль з протистоянням пар слонів і рівною кількістю пішаків, де Мішини фігури стоять трохи пасивніше, - розповів Володимир Груздєв.









Більш досвідчений Володимир використовує слабкості суперника і доводить партію до перемоги. Попри високе напруження боротьби всі учасники в перерві між 4 і 5 турами мали можливість «підсолодити» гіркоту поразки солодощами від спонсорів.





Випробування Михайла на цьому не закінчилися, в останньому турі йому випадає грати проти володаря кубка мера Артема Титянюка, знову ж з «Каїсси», який мав до перерви лише два очки в чотирьох партіях, по ходу, хто програв дебютантці європейської першості Алісі Романченко.









Артем на фініші завершує трьома перемогами поспіль і разом з Михайлом ділить 2-3 місця. А переможцем турніру і володарем кубка «Каїсса» стає Володимир Кибкало, який переграв Михайла Швачича в заключній партії.



