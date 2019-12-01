Как кременчугские шахматисты покоряли вершины в шахматных баталиях

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Информацию о шахматных баталиях кременчужан предоставил «Телеграфу» директор шахматного клуба «Каисса» Владимир Груздев.



Всего в чемпионате играет 138 участников из 61 страны, из которых 20 гроссмейстеров. Турнир стартовал 11 ноября и завершился 23 ноября.



Самое большое число гостей участников — по 26 — представляло Германию и Россию, а хозяев, что вполне естественно, было более 50. Спортсмены играли и жили в отеле «Рин», самом большом в Бухаресте.



Первым соперником Михаила был мастер спорта международного класса из Италии Сарно Спартак, партия с которым завершилась вничью.



Участники играли 11 туров с регламентом 90 минут на 40 ходов с добавлением 30 минут до конца партии, плюс 30 секунд за каждый сделанный ход.



По трем последующим партиям нашего шахматиста опять же с международными мастерами, закончившимися вничью, можно изучать географию: Александр Ширшаков (Россия), Зворостин Карлес (Австралия), Чэнг Пенг Конг (Сингапур).



Устав от ничьих и стремясь выиграть, Михаил в трех последующих партиях с кандидатами в мастера спорта из Шотландии, США и Румынии в ничейных позициях «пережимал» ситуацию и итог — поражение.



Особенно неприятным был проигрыш румынскому шахматисту в пешечном эндшпиле с конем против слона соперника, когда Михаил вместо того, чтобы перевести коня в центр и, разменяв фигуры, получить проходную пешку, бьет конем пешку на фланге и проигрывает вместо того, чтобы победить.



Зато уже в следующем туре одержана долгожданная победа над одним из хозяев турнира и затем две ничьи — с Валтером Русиком из Австрии и Мишелем Гилбертом из США (на фото). Разыгравшись к концу турнира, Михаил в этюдном стиле выигрывает в последней партии у румына Габриэля Радулеску: бьет ладьей пешку, отвлекая ферзя черных от защиты последней горизонтали — и соперник вынужден признать поражение ввиду угрозы неизбежного мата.



Набрав 5 очков, Михаил Грищенко в итоговой таблице делит места с 75 по 96, а в чемпионате среди ветеранов побеждает самый молодой из гроссмейстеров — 50-летний Виктор Шишкин из Киева.



Из-за того, что в Кременчуге проводятся соревнования не для всех возрастных категорий детей, юные кременчужане играют за пределами области. Так свой очередной визит они нанесли в Александрию с 17 по 19 ноября на открытый чемпионат Кировоградской области по рапиду (или быстрым шахматам) с регламентом 10 минут с добавлением времени за каждый сделанный ход.



Максим Поливка из клуба «Каисса» — третий призер в категории до 8 лет, набравший 6,5 очков из 9 возможных в круговом турнире, в котором чемпионат Кременчуга не проводится.



Судьба же призовых мест решалась в последней партии турнира, в которой Максиму противостоял один из хозяев турнира Ростислав Якиненко. Он победил в родных стенах и стал вторым, опередив Максима на половину очка и оттеснив его на третью позицию.



Артур Завальный, его одноклубник, второй призер в категории до 10 лет, одержал 8 побед в 9 встречах в турнире (в одной уступив победителю — Ивану Борзенко из Знаменки) по швейцарской системе. В турнире до 8 лет победил кременчужанин Марк Мельников, а также в категории до 16 лет вторым стал Михаил Швачич.



А третьим здесь стал Иван Логвинов из Кропивницкого. Призёрам вручили медали и грамоты.



Следующей за границей клуб «Каисса» будет представлять 8-летняя Алиса Романченко, сенсационно поделившая 3-6 места на чемпионате Украины этого года в Одессе в классических шахматах. На сей раз она в компании с призёром Украины в классике Региной-Боженой Добровольской из Киева и Софией Величко — чемпионкой в блице помериться силами со сверстницами на чемпионате Европы по быстрым шахматам, который 30 ноября стартует в эстонской столице — Таллине.



В конце месяца в Таллине на чемпионате Европы до 8 лет по рапиду с регламентом 15 минут на партию плюс 10 секунд за сделанный ход дебютировала Алиса Романченко — еще одна представительница «Каиссы». На старте — у нее ничья белыми с чемпионкой Москвы Изабеллой Дандиш и поражение от чемпионки Польши Габриэллы Токарц.



Потом последовательно белыми, потом черными фигурами она побеждает двух эстонок и в последней партии первого дня Лорену Пеглау из Германии — шахматистку из европейской ТОП-10, имеющей второй рейтинг в чемпионате.



Во время паузы российский тренерский штаб сумел найти ключи к игре Алисы, кроме всего прочего игравшей черными фигурами против двух россиянок, одна из которых — серебряный призер Кубка России Мария Герасимова — стала 3 в этом чемпионате.



Самой Алисе пришлось ехать за свой счет и без тренера в отличии от россиянок, бывших на полном гособеспечении. Успокоившись, Алиса делает ничью с полькой и в отличном стиле в последней партии побеждает черными фигурами Лауру Грискайте из Литвы.



В турнирной таблице она становится 14 с 5 очками из 38 участниц, а побеждает участница из России, вторая — киевлянка София Величко.



На следующий день уже 83 участницы, в том числе и Алиса, играли в блиц-турнире в категории до 10 лет по швейцарской системе в 9 туров с регламентом 3 минуты на партию с добавление 10 секунд на ход.



Она провела турнир с раскладом, похожим на предыдущий: опять победы над двумя эстонками, два поражения и ничья с россиянками, поражение от латвийской спортсменки, обмен ударами с участницами из Литвы, победа над соотечественницей Елизаветой Поршаевой — и 4,5 очка в итоге в группе с 31 по 46 место.



Здесь сразу 3 участницы набрали одинаковое количество очков а по коэффициенту Бухгольца лучшая — Анастасия Гнатишин (Украина), вторая и третья — Анна Шукман и Вероника Лундина (Россия).



В это же время в клубе «Каисса» в семь туров по швейцарской системе с регламентом 15 минут на партию прошел рапид-турнир «Зимние встречи» для детей до 8, 10 лет, в котором отдельно играли 26 ребят и 12 девочек.



Участницы последнего установили своеобразный рекорд — за последние 20 лет столько их в кременчугских турнирах не играло. К участникам из кременчугских клубов «Лидер» и «Каисса» присоединились александрийцы из ДЮСШ и ДЮКа.



У ребят одинаковое количество очков набрали Владимир Кибкало и Марк Мельников, но коэффициент Бухгольца у первого был выше, он и стал первым в категории до 10 лет, зато второй — лучший до 8 лет.



Вторым до 8 лет стал младший брат Володи — шестилетний Миша Кибкало, а третий здесь — Максим Поливка («Каисса»).



До 10 лет второй — Егор Новак (ДЮК), а третий — Кирил Косяк (ДЮСШ), оба из Александрии.



Непредсказуемо проходил турнир у девочек; уже в первой партии жребий свел Вику Сокур из ДЮСШ с Алена Рындиной («Каисса»). Одержав победу, Вика захватила лидерство и удерживало его до предпоследней партии с Анастасией Мальцевой, в которой также имела преимущество. Но Настя, которая долго не играла, хотя 3 года назад представляла «Каиссу» и была чемпионкой Полтавской области, выдержав трудную оборону, запутала соперницу, которой не хватило времени.



Растроенная Вика уступает и в последней партии третьему призеру чемпионата города до 10 лет Лизе Бойко из «Каиссы», которая благодаря этой победе опять становится третьей, пропустив на второе место Анастасию Мальцеву.



А Алена Рындина, в отсутствие Алисы Романченко, игравшей на Европейском первенстве, взявшая на себя роль лидера, провела фантастическую серию из шести побед и стала первой в общем зачете и до 10 лет.



Вика ж Сокур получает «золото» за первое место до 8 лет, за ней следом Жанна Покатило (ДЮСШ) и Полина Шулика из «Каиссы». Все участники получили сладкие призы, а призеры — грамоты и медали.





Соревнования в Кременчуге посетил глава Федерации шахмат Кременчуга Василий Хоменко.



А 22 декабря юные шахматисты боролись за победу в турнире по блицу, который проходил в клубе «Каисса».



Отрадная весть и для самого клуба «Каисса»: как заявил председатель депутатской комиссии по спорту Денис Терещенко, клубу будут выделены средства для погашения долгов по коммунальным платежам, которые неумолимо увеличивались с июня. Эту информацию подтвердил и мэр города Виталий Малецкий.