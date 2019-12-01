Все буде English або як Збройні сили наближатимуть до стандартів НАТО

Сегодня, 13:13 Просмотров: 419 Комментариев: 1

З 2020 року всі військовослужбовці, починаючи від солдата до генерала, будуть поступово вивчати англійську мову, щоб знати і вміти використовувати штабні документи, а також для вільного спілкування під час міжнародних навчань - це один зі шляхів наближення української армії до стандартів НАТО

Українські військовослужбовці будуть вивчати англійську мову аби армія наблизилася до стандартів НАТО, про це повідомив заступник начальника Генштабу Сергій Наєв в коментарі BBC News Україна.





За його словами, вивчення англійської мови - один зі шляхів наближення української армії до стандартів НАТО, а тому з 2020 року у ЗСУ візьмуться за вивчення англійської на всіх рівнях. Посилити вивчення англійської мови планують й за допомогою інструкторів західних партнерів.





Втім, скоріш за все це будуть мовні курси у вищих військових навчальних закладах. Перевага під час просування по службі буде надаватися тим, хто знає англійську.





Зокрема, за словами заступниці міністра оборони України Аліни Фролової, в міністерстві планують ввести перелік посад в ЗСУ, для яких знання англійської буде однією з основних вимог.





Раніше володіння англійською вимагали лише від учасників миротворчих місій. В минулому році Україна провела 21 спільне навчання з НАТО - 6 в Україні та 15 за кордоном.





Також з 2020 року органи військового управління ЗСУ переходять на нові організаційні структури, що діють у НАТО.