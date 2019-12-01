Напідпитку за кермо: у Кременчуці поліціянти знову зловили порушника

Сегодня, 14:00 Просмотров: 579 Комментариев: 1

58-річний керманич Daewoo отримав від патрульних протокол за керування автівкою у стані алкогольного сп'яніння

Сьогодні, 24 грудня, у Кременчуці поліціянти знову зловили порушника, який сів напідпитку за кермо. Про це повідомила патрульна поліція міста.





На вулиці Приходька копи зупинили авто Daewoo, яке рухалося з порушенням правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм патрульні виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння: почервоніння обличчя, різкий запах алкоголю з рота та нестійка хода.





Чоловік не відмовився пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, і як результат – 1,27 проміле алкоголю в крові. 58-річний керманич отримав від патрульних протокол за ст. 130 ч. 1 КУпАП (керування у стані сп’яніння).