Новый кременчугский поезд отправился в свой самый дальний рейс - до Тернополя

Сегодня, 12:02 Просмотров: 3 868 Комментариев: 2

Новый дизель-поезд КВСЗ выполняет обкаточный пробег по маршруту Кременчуг-Тернополь. Пока это самый протяженный маршрут, который он преодолевал.





Как пишет пресс-служба вагонзавода, вчера, 23 декабря, в 22.50 поезд покинул территорию завода. Утром 24 декабря он уже прошел станцию Фастов и следует дальше согласно установленному маршруту и диспетчерскому графику движения. Дизель-поездом управляют машинисты локомотивной бригады Южной железной дороги, прошедшие обучение на КВСЗ. Вместе с ними в пути работают машинист-инструктор, группа сопровождения от КВСЗ, Львовской железной дороги, департамента пригородных перевозок УЗ.





После обкатки ДПКр-3 прибудет в Киев, где будет проходить подготовку к рейсам по маршруту Киев - аэропорт Борисполь, начало выполнения которых планируется в ближайшие дни.