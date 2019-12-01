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Новый кременчугский поезд отправился в свой самый дальний рейс - до Тернополя

Сегодня, 12:02 Просмотров: 3 868 Комментариев: 2

 

Дизель-поезд ДПКр-3 проходит обкатку

Новый дизель-поезд КВСЗ выполняет обкаточный пробег по маршруту Кременчуг-Тернополь. Пока это самый протяженный маршрут, который он преодолевал.

Как пишет пресс-служба вагонзавода, вчера, 23 декабря, в 22.50 поезд покинул территорию завода. Утром 24 декабря он уже прошел станцию Фастов и следует дальше согласно установленному маршруту и диспетчерскому графику движения. Дизель-поездом управляют машинисты локомотивной бригады Южной железной дороги, прошедшие обучение на КВСЗ. Вместе с ними в пути работают машинист-инструктор, группа сопровождения от КВСЗ, Львовской железной дороги, департамента пригородных перевозок УЗ.


После обкатки ДПКр-3 прибудет в Киев, где будет проходить подготовку к рейсам по маршруту Киев - аэропорт Борисполь, начало выполнения которых планируется в ближайшие дни.

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Автор: Руслана Горгола Источник фото: КВСЗ
Теги: КВСЗ КВБЗ Укрзалізниця поезд

Комментарии: 2

259
Andron777:
Сегодня, 12:22

Да... Красавц. А мы и дальше на Ромодан на металоломе ездить будем...smile


+9
193
stronzo:
Сегодня, 13:22

Киев- а/э Борисполь на дизельном движке? Капец каменный век...


-1
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