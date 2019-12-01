Хлопці з Кременчуцького ВПУ №7 перемогли на обласних етапах Міжнародних мовознавчих конкурсів

Сегодня, 11:01 Просмотров: 135

Двоє хлопців з Кременчуцького вищого професійного училища №7 вибороли перші місця на обласних етапах Міжнародних мовознавчих конкурсів. Обидва юнаки - учні групи Е1-18.





Микита Камінський здобув І місце на ІІІ (обласному) етапі ХХ ювілейного Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.





А Ярослав Малюсейко посів І місце на ІІІ (обласному) етапі Х ювілейного Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.



