Кременчуг, Образование

Хлопці з Кременчуцького ВПУ №7 перемогли на обласних етапах Міжнародних мовознавчих конкурсів

Сегодня, 11:01 Просмотров: 135

 

Двоє юнаків вибороли перші місця

Двоє хлопців з Кременчуцького вищого професійного училища №7 вибороли перші місця на обласних етапах Міжнародних мовознавчих конкурсів. Обидва юнаки - учні групи Е1-18.


Микита Камінський здобув І місце на ІІІ (обласному) етапі ХХ ювілейного Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.


А Ярослав Малюсейко посів І місце на ІІІ (обласному) етапі Х ювілейного Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.


Кременчуцькі школярі перемогли на обласному етапі Міжнародного конкурсу з української мови

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Автор: Катерина Турубара
Теги: конкурс украинский язык ученики ВПУ №7 победа
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