В Україні суд виправдав чоловіка, який вирощував на власному подвір'ї канабіс

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Хворий на енцефалопатію Віталій Румянцев посадив на власному подвір'ї 8 кущів конопель, аби тамувати біль у суглобах і м'язах. Про його діяльність повідомили до поліції, яка невдовзі з'явилася на порозі господарства з ухвалою на обшук. Чоловік міг «сісти» на строк від трьох до семи років, але суд виправдав його

16 червня 2018 року на сайті Національної поліції в Миколаївській області з'являється стаття з таким заголовком: «На Миколаївщині поліцейські знищили понад 300 кущів коноплі, які чоловік вирощував «для лікування суглобів».





Джерело: mk.npu.gov.ua





Зі статті стає відомо, що оперативники поліції дізналися про те, що мешканець одного із сіл району на своїй присадибній ділянці вирощує заборонене наркозілля. З дозволом від суду на обшук правоохоронці завітали на подвір'я до чоловіка.





Під час обшуку на території домогосподарства 43-річного місцевого мешканця та на присадибній ділянці виявили і вилучили 330 рослин коноплі. Чоловік запевняв поліцейських, що вирощує наркорослини виключно для власного вживання, мовляв, таким чином втамовує біль в суглобах.





У результаті відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.310 КК України. У статті на сайті поліції згадувалося, що вказаний факт можуть перекваліфікувати на ч.2 ст.310 КК України «Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель».





Стаття 310 Кримінального кодексу України. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель 1. Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості від ста до п'ятисот рослин чи конопель у кількості від десяти до п'ятдесяти рослин - караються штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. 2. Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за цією статтею чи яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 309, 311, 317 цього Кодексу, або вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту, а також незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості п'ятисот і більше рослин чи конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.





Чоловіка, на подвір'ї якого виявили коноплю, звати Віталій Румянцев. У відео журналіста Тараса Ратушного Віталій розповів, що вирощував коноплю для власних потреб. Чоловік страждає на енцефалопатію. Через хворобу у нього порушена координація рухів та мова. Віталій розповів на відео, що не може писати, ліва рука відмовляє. Канабіс нібито допомагає йому: покращується мова та хода, чоловік може контролювати свої рухи, тому Віталій посадив на подвір'ї 8 кущів канабісу.









Де взялося 330 конопель, якщо Віталій заявив про 8 кущів?

У відео журналіст Тарас Ратушний пояснює, як 8 кущів перетворилися у 330 рослин. Якщо людина посадила на ділянці коноплю, доглядала за нею, це називається «вирощування» і воно незаконне. А є дикоросла конопля, за якою ніхто не доглядав. Тобто, така конопля росла «самостійно». Дикоросла конопля «віщує» адмінвідповідальність та грошовий штраф (Стаття 106-1 КУпАП). Журналіст прийшов до висновку, що дикорослу коноплю змішали зі спеціально вирощеною наркотичною рослиною.





Суд

Як видно з Єдиного державного реєстру судових рішень, кримінальне провадження все ж перекваліфікували на ч.2 ст. 310 ККУ. Такий висновок можна зробити з ухвали Апеляційного суду Миколаївської області.





Джерело: reyestr.court.gov.ua





У самому тексті вироку Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 17 грудня 2019 року обвинувачення ґрунтується вже на ч.1 ст. 310 ККУ.





Позиція обвинуваченого

Віталій Румянцев своєї вини у вчиненні злочину не визнав. Чоловік розповів, що має інвалідність першої групи «Б» за загальним захворюванням, знаходився на стаціонарному лікуванні в неврологічному відділенні Миколаївської обласної лікарні. Через це у нього виникають загострення хвороби, під час яких уповільнюється та втрачається мова, порушується координація рухів, знижується пам'ять, болять м'язи та суглоби рук і ніг. Рекомендовані медпрепарати не полегшують біль.





В судовому засіданні встановлено, що Віталію з 25 червня 2010 року діагностовано неврологічне захворювання, яке прогресує, з діагнозом: токсична енцефалопатія, проградієнтна течія, виявлений мозжечково - атактичний, поміркований підкорковий акинетичний синдроми, когнітивні порушення, в стадії декомпенсації, метаболічна кардиопатія СН10, інфекція сечевих шляхів. Через це з 17 серпня 2011 року була встановлена друга група інвалідності за загальним захворюванням.





Щоб вгамувати біль через хворобу, Віталій в інтернеті знайшов сайти, на яких замовив собі шість пакетиків з насінням роду коноплі, щоб виростити канабіс для особистого вживання. В пакетиках були різні сорти рослин роду коноплі. При цьому в п'яти пакетиках було по одному насінню рослини коноплі, а в одному із пакетиків було три насіння роду коноплі.





Навесні 2018 року на території домоволодіння, біля літньої кухні, обвинувачений висадив насіння роду коноплі, яке проросло у 8 кущів. Інші кущі коноплі, крім цих 8 кущів, які росли на присадибній ділянці даного домоволодіння, були дикорослими.

Також Віталій розповів, що 12 червня до нього прийшли правоохоронці з обшуками. Вони виявили 8 кущів коноплі та понад триста кущів, які були дикорослими.



Віталій зазначив, що він вчинив адміністративне правопорушення за незаконний посів та вирощування рослин коноплі до десяти кущів.



Такі докази суд визнав недопустимими:

протокол обшуку від 12 червня 2018 року з відеозйомкою до нього;

показання двох свідків в судовому засіданні, які були понятими про проведення даного обшуку, і показання яких мають похідний характер від протоколу обшуку від 12 червня 2018 року;

висновок судової експертизи №831 від 15 червня 2018 року з фототаблицею до нього;

речові докази за кримінальним провадженням, а саме: 331 кущ рослин роду конопель.

При цьому суд зазначив, що обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом.





Інші докази, такі як заява від 1 червня 2018 року від громадянина, який повідомив про коноплі на подвір'ї Віталія, протокол проведення слідчого експерименту від 26 червня та протокол тимчасового доступу до речей від 19 квітня 2019 року визнали допустимими, але недостатніми для визнання винуватості обвинуваченого.





У результаті Віталія Румянцева виправдали за недоведеності участі обвинуваченого у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.310 Кримінального кодексу України.





P.S.: Віталія Румянцева у суді захищав адвокат Центру стратегічного судового захисту Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Прутян.