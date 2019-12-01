Більярдистка з Кременчука Анастасія Ковальчук - перша в Україні дівчина Заслужений майстер спорту

Сегодня, 09:38 Просмотров: 483 Комментариев: 1

Кременчужанка Анастасія Ковальчук отримала звання Заслужений майстер спорту України з більярдного спорту.





Наша спортсменка стала першою дівчиною в історії українського більярду, яка отримує це почесне звання.





- Новий рік - це пора див, здійснення бажань и особливих подарунків. І сьогодні в українському більярдному спорті сталося диво. Анастасія Ковальчук - Заслужений майстер спорту України. Перша дівчина в історії українського більярду отримує це почесне звання, - йдеться у повідомленні Федерації спортивного більярду України.



