Кременчуг, Спорт, Кременчуг

Більярдистка з Кременчука Анастасія Ковальчук - перша в Україні дівчина Заслужений майстер спорту

Сегодня, 09:38 Просмотров: 483 Комментариев: 1

 

Вітаємо нашу спортсменку

Кременчужанка Анастасія Ковальчук отримала звання Заслужений майстер спорту України з більярдного спорту. 


Наша спортсменка стала першою дівчиною в історії українського більярду, яка отримує це почесне звання. 


- Новий рік - це пора див, здійснення бажань и особливих подарунків. І сьогодні в українському більярдному спорті сталося диво. Анастасія Ковальчук - Заслужений майстер спорту України. Перша дівчина в історії українського більярду отримує це почесне звання, - йдеться у повідомленні Федерації спортивного більярду України.


 

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Автор: Альона Душенко
Теги: більярд Ковальчук

Комментарии: 1

2 287
ИМХО:
Сегодня, 10:05

Вот, тут видно мокрую печать по верх фотографии... Поздравляем Анастасию с почётным званием!

А то сейчас модно шлёпать печать, не удосужившись вклеить фото. И потом хоть мастер, хоть заслуженный тренер, хоть джедай, хоть почтальон Печкин!

smile


+2
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