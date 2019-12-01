Гравці збірної України взяли реванш у футболістів «Кременя»

Сегодня, 13:32 Просмотров: 536

У Кременчуці на тенісному корті «Прем’єр» протягом двох днів тривав турнір з тенісболу. 13 грудня участь у змаганнях взяли спортсмени з Кременчука та найближчих областей. Так серед учасників можна було побачити як вихованців «Кременя» - ексгравців кременчуцької команди, так і футболістів «Кременя».









Змагання проходили у два етапи. Як розповів один з організаторів змагань Ростислав Степаненко, у перший день тривав відбірковий етап чемпіонату.





- Участь брали в основному гравці Першої та Другої ліги України. У фінальній частині чемпіонату беруть участь три команди представників Федерації тенісболу України, вони постійно виступають на міжнародній арені на чемпіонатах Європи та світу. Також команда з Чернівців та хлопці, які пройшли відбірковий етап від Кременчука, – зазначив Ростислав.





Ростислав Степаненко



Ростислав Степаненко поділився, що влітку планують провести ще один турнір з тенісболу, але на відкритій місцевості. Владислав Буданов, ще один співорганізатор змагань, додав що з кожним роком до участі долучається все більше команд.





- Ми майже перевершили себе у порівнянні з минулими турнірами. До змагань доєдналися команди з Кременчука, Києва та Чернівців, - поділився Владислав. - Відгукнулося багато людей, які підтримали захід. Зараз онлайн-трансляцію дивиться багато людей, близько 300 осіб, люди з усього світу, адже є багато гравців з Кременчука, яка виступають в іноземних клубах, але на жаль, не змогли долучитися.





Владислав Буданов на фото праворуч



Зірковим гостем заходу мав стати ексгравець київського «Динамо» Олександр Алієв, але, в силу особистих обставин, він не зміг приїхати до Кременчука.





Перелом ноги чемпіона та запекла боротьба у перший день





В перший день змагань срібні нагороди завоювали Артем Козлов та Олександр Василенко (команда «92»), а бронзові у Романа Кунєва та Юрія Павлика («1 на 1»), які у відбірковому фіналі за 3 місце обіграли Ваге Саркісяна та Василя Чернявського (команда «Ліві»).





Переможцями стала команда «Леви» Влад Даниленко та Ярослав Миць. На жаль, у фіналі в заключному сеті Ярослав отримав пошкодження й не зміг взяти подальшу участь у змаганнях.









- У п’ятницю 13 грудня виграли місцевий турнір з тенісболу. На жаль, не змогли взяти участь, адже мій партнер по команді в останній грі зламав ногу. Дуже шкода, що так сталося, дуже хотілося зіграти проти команди збірної України, – зазначив Владислав.









Кременчужани (футболісти «Кременя») vs кияни (гравці збірної України)



Фінальні змагання пройшли 15 грудня, де команди розділили на 2 групи. У групі А триразові чемпіони, футболісти «Кременя» Євген Мурашов та Ігор Кошман у двох сетах переграли гравців збірної України з тенісболу.







В півфіналі Мурашов/Кошман (команда «Кенти») зустрілися з кременчужанами з команди «1 на 1» Юрій Павлик/Роман Кунєв. Кошман та Мурашов із труднощами підтвердили статус кращої кременчуцької пари й вийшли у фінал чемпіонату.



- Ми три роки брали участь у змаганнях й тричі ставали чемпіонами. Сьогодні вже вчетверте беремо участь, подивимося як буде у фіналі, - зазначив Ігор Кошман.





- Сподіваємося, що виграємо. Будемо старатися, - сказав Євген Мурашов. - Важко... Легких перемог не буває.





За словами хлопців, одними з найважчих суперників були гравці збірної та команда «1 на 1» Павлик/Кунєв.





- У півфіналі команда Павлик/Кунєв добре зіграли. Дуже важко було проти них грати. Ще дві команди, які займаються професійно цим видом спорту, - додав Ігор. - Кожна гра дається важко, не можемо зрозуміти з ким можна розслабитися.





Зворушливим моментом було, коли у перерві між змаганнями (час для відновлення сил гравців) юні футболісти зіграли в естафети. Ведуча запропонувала обрати назву командам, й хлопці обрали назву – «Кенти». Це назва команди Кошмана/Мурашова, які неодноразово ставали переможцями з тенісболу. Й ось за кілька років у футболістів Ігоря та Євгена з’явилася своя група вболівальників.





А ось ще одна півфінальна група вийшла з гравців збірної України. У другому сеті команда «Хелсгрупп» зробила неймовірний камбек, відігравшись з 4:9, проте переможцями в підсумку вийшли «Kyiv Futnet Team».





Команда «Хелсгрупп»



У матчі за «бронзу» кияни у дуже важкому матчі все-таки взяли нагороди.





Тактика чемпіонів - вижити





Фінал став окрасою чемпіонату. Команда «Кенти» та «Kyiv Futnet Team» зустрілися вдруге, якщо кременчужани прагнули підтвердити результат у групі, то кияни всіма силами прагнули взяти реванш.





Іван Гром та Дмитро Масалев на фото ліворуч





Іван Гром і Дмитро Масалев розповіли «Телеграфу», що на міжнародних змаганнях у гравців є можливість заміни. Сьогоднішні змагання стали для них також випробуваннями, адже після важкої дороги необхідно було розрахувати власні сили на весь турнір.





Перед грою кияни поділилися, що кременчуцька команда дуже сильна й вони сподіваються, що кременчужани візьмуть участь в чемпіонаті України з тенісболу, який відбудеться у Києві.





- Важка дорога й ноги трохи підсіли, - зізнався Іван.





- Ще я до цього чотири дні був з температурою, не був ні на жодному тренуванні, - додав Дмитро.





- Молодці організатори та гравці, дуже гарний рівень. Я ніколи не був у Кременчуці й не очікував, що тут такі сильні команди, - поділився Іван. - Найважчими суперниками вважаю команду «Кенти», хлопці з якими ми зустрінемося у фіналі. Ми їм програли у груповому етапі, тому вважаю, що буде важко з ними у фіналі. Навіть не знаємо, яка у нас буде тактика на гру, зараз поки тактика - вижити.



Іван зазначив, що найпростіша тактика - обрати у парі суперників емоційно або фізично слабкішого й весь час подавати на нього, допоки той не почне помилятися. Чим більше помиляєшся, тим більше втрачаєш емоційної стійкості.



На чемпіонатах Європи та світу величезна різниця між командами. Всі збірні команди діляться на три категорії: дуже слабкі, нашого рівня середнього рівня та команди топ рівня (Чехія, Словаччина, Румунія, Угорщина, Південна Корея). Тенісбол, як вид споту, виник у 30-х роках ХХ століття у Чехо-Словаччині.





Битва за «золото»





Ігор Кошман та Євген Мурашов злагоджено грали в обороні й доставали незручностей супернику. Але цього, на жаль, виявилося недостатньо у фіналі. Іван Гром і Дмитро Масалев результативно обіграли кременчужан й стали чотирикратними чемпіонами України.





Ігор Кошман та Євген Мурашов завоювали срібні нагороди чемпіонату України





Приз кращого гравця туру отримав Ігор Кошман (футболіст «Кременя»).





Приз за кращий атакувальний удар - у Дмитра Масалева (гравці збірної України).









До кінця року відбудеться чемпіонат України в синглах і трійках, найбільш видовищних видах футнета. Фінальний тур в цих дисциплінах відбудеться у Києві 28 грудня.