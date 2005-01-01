Іспитовий термін отримала дружина, яка на Полтавщині вдарила чоловіка ножем

Сегодня, 14:04 Просмотров: 408

Жінка перерізала яремну вену на шиї, але чоловіка врятували в лікарні

Днями колегія суддів Октябрського районного суду Полтави винесла вирок жінці, яка кинулася на власного чоловіка з ножем. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.





Злочин стався 25 квітня цього року. Близько 19.00 у квартирі чоловік та дружина почали сваритися. Під час варки обвинувачена кухонним ножем ударила чоловіка в шию. Потерпілий отримав колюче-ріжучу рану шиї зліва з повним пересіченням яремної вени.





Потерпілого своєчасно доставили до Чутівської центральної районної лікарні, де надали медичну допомогу та врятували чоловіка.

Обвинувачена свою вину визнала та розповіла, що 25 квітня розпивала спиртні напої зі своїм чоловіком. У цей час між ними виникла сварка. Чоловік безпричинно образив її, тож вона ухопила кухонного ножа і ударила у ліву частину шиї.





Потерпілий підтвердив пиятику з власною дружиною 25 квітня. Чоловік спровокував сварку. Жінка взяла ножа та ударила в шию.

Зараз стан здоров'я чоловіка задовільний, він примирився з дружиною, не наполягав на суворому покаранні та просив суд звільнити її від кримінальної відповідальності.





Суд визнав жінку винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 (замах на злочин) ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Покарання - позбавлення волі на строк п'ять років. Від відбування покарання звільнили з випробуванням з іспитовим строком на три роки.