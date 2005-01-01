Кременчуг, Полтавщина, Строительство нового моста в Кременчуге

Питання про будівництво дороги в обхід Кременчука знову зняли з розгляду

Сегодня, 14:33 Просмотров: 847 Комментариев: 2

Рішення мали розглядати на сесії Полтавської обласної ради

Депутати Полтавської облради вдруге за рік не розглянули питання про будівництво дороги в обхід Кременчука, яке б дозволило будівництво нового мосту біля Горішніх Плавнів. 


На сесії, 19 грудня, депутати зняли з розгляду питання про зміни до рішення від 21 грудня 2018 року, про затвердження Схеми планування територій Полтавської області. Зміни в документації передбачають надати дозвіл на внесення змін в частині будівництва автомобільної дороги М-22 Полтава - Олександрія на ділянці обходу Кременчука з мостовим переходом через Дніпро та автомобільної дороги Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь в обхід Кременчука.


Нагадаємо, що 24 жовтня на одній з попередній сесій депутати Полтавської обласної ради також розглядали питання про внесення змін до схеми планування. Проте тоді не вистачило голосів для внесення змін. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: дорога мост міст сессия облсовета Горішні Плавні Горишние Плавни

Комментарии: 2

526
antikola:
Сегодня, 16:03

какая новая дорога с мостом, они старые забывают запланировать в ремонт....


+4
1 322
ankrem:
Сегодня, 16:21

Обход Кременчуга в районе Комсомольска ? Круто, хорошо хоть не Полтавы.

Во вторых не будет никакого моста и в Комсомолське.


+4
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