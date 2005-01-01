Кременчужани «не вибрали» гроші на пільги та субсидії

Сегодня, 13:03 Просмотров: 1 156

21 грудня виконком ухвалив рішення про зміну показників бюджету Кременчука на 2019 рік. Зокрема, на 5,52 млн грн зменшуються доходи міського бюджету за рахунок субвенцій. Із них левова частка – 3,8 млн грн – це гроші, призначені на пільги з надання житлово-комунальних послуг; 1,25 млн грн – кошти на субсидії. Тобто ці гроші залишилися невикористаними і повернуться у Держбюджет. Така ситуація вказує, що обсяги надання цих допомог скоротилися.

Йдеться про гроші, які «заходили» у міський бюджет до того, як була запроваджена монетизація субсидій та пільг. Наразі субсидії та пільги на комуналку вже не враховуватимуться у міському бюджеті – вони йдуть напряму отримувачам.