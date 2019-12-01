10 поспіль перемога «Кременчука»

Сегодня, 19:43 Просмотров: 375

Сьогодні, 22 грудня, в Кременчуці лідер чемпіонату хокейний клуб «Кременчук» приймав на своєму майданчику СК «Айсберг» білоцерківський «Білий Барс». «Містяни» впевнено виграли 5:1 із 59 очками після 22 ігор продовжують очолювати турнірну таблицю.

До цього поєдинку обидві команди підходили в гарному настрої - підопічні Олександра Савицького здобули дев'ять перемог поспіль, а команда Костянтина Буценка - чотири. Тому від цього поєдинку любителі хокею очікували яскраву і видовищну гру.





«Кременчук» - «Білий Барс» 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Шайби: 1:0 Олійник, 02:49; 2:0 Орлов 17:09; 3:0 Ворона, 17:52; 4:0 Кисельов, 20:13; 5:0 Серанов, 21:16; 5:1 Ружніков, 33:00

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Бабрусев - Григорян, Хришпенц - Боєвих, Грицьких - Александров, Роганов - Горлушко; Бондарук - Серанов - Кисельов (К), Созонов - Пукс (А) - Орлов, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Чердак - Олійник - Варава.

Білий Барс: Кучер (Пеленський); Алексюк (А) - Логач, Ядловський - Васильев, Таран (А) - Грицюк, Гребеник - ; Благой - Ружников - Бабинец, Шиманський - Куцевич (К) - Лесников, Середницкий - Панченко - Бородай, Грабовецький - Зозовский - Ромахин









Уже на початку першого періоду, після потужного штурму господарів майданчика, гості пропустили шайбу. Першим своїм голом за кременчужан відзначився Микита Олійник. До честі білоцерківців вони не знітилися, намагалися атакувати, але до вирішального кидка справа не доходила. А, навіть, коли й траплялися кидки, то впевнено на лінії воріт діяв В'ячеслав Новицький. Починаючи з 11 хвилини, ініціатива в грі повністю перейшла до «Кременчук». Внаслідок чого, вже на 18 хвилині, після кидків Дмитра Орлова та Олексія Ворони, господарі вели 3:0.





Переломним моментом у грі стало початок другого періоду. Знову господарі продемонстрували пресинг, внаслідок якого в ворота «Барсою» влетіло дві шайби поспіль. Точними діями попереду у кременчужан відзначилися Микола Кисельов і Єгор Серанов. «Білий Барс» зміг розмочити рахунок в грі на 34 хвилині, зусиллями Назара Ружнікова.





У третьому періоді, не дивлячись на те, що обидві команди продемонстрували атакуючий хокей, голи забиті не були. Кременчужани здобули десяту перемогу поспіль.





Таким чином, «Кременчук» видобуває свою двадцяту ювілейну перемогу в цьому сезоні і продовжує лідирувати в регулярному чемпіонаті. У свою чергу, «Білий Барс» залишається на четвертому місці.





Наступну свою гру кременчужани зіграють у себе вдома проти «Крижаних Вовків». Зустріч відбудеться 26 грудня, о 18.00. Це буде останній домашній матч «містян» у 2019 році, не пропустіть!