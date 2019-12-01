На Полтавщині спалили наркотиків на суму понад 860 тисяч гривень

Сегодня, 07:17 Просмотров: 391 Комментариев: 1

У такий спосіб виконали ухвалені судові рішення, що набрали законної сили

На Полтавщині спалили наркотиків на суму понад 860 тисяч гривень, про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області.





Комісія у складі представників правоохоронних органів та експертів знищила понад 40 кілограмів наркотиків і більше 4 тисяч нарковмісних рослин. У такий спосіб виконали ухвалені судові рішення, що набрали законної сили.





Серед спаленого:

понад 37,5 кілограмів канабісу;

2 кг макової соломки;

30 літрів опію ацетильованого;

більше 1000 рослин маку;

близько 3000 рослин конопель.





Відео спалення надав начальник поліції Полтавщини Андрій Замахін:



