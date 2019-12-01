На Полтавщині спалили наркотиків на суму понад 860 тисяч гривень, про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області.
Комісія у складі представників правоохоронних органів та експертів знищила понад 40 кілограмів наркотиків і більше 4 тисяч нарковмісних рослин. У такий спосіб виконали ухвалені судові рішення, що набрали законної сили.
Серед спаленого:
Відео спалення надав начальник поліції Полтавщини Андрій Замахін:
На Полтавщині комісійно знищено шляхом спалення понад 40 кілограмів наркотиків і більше 4-ох тисяч нарковмісних рослин. У такий спосіб виконані ухвалені судові рішення, що набрали законної сили.Gepostet von Андрій Замахін am Samstag, 21. Dezember 2019