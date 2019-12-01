Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині спалили наркотиків на суму понад 860 тисяч гривень

Сегодня, 07:17 Просмотров: 391 Комментариев: 1

 

У такий спосіб виконали ухвалені судові рішення, що набрали законної сили

На Полтавщині спалили наркотиків на суму понад 860 тисяч гривень, про це повідомив відділ комунікації поліції Полтавської області.


Комісія у складі представників правоохоронних органів та експертів знищила понад 40 кілограмів наркотиків і більше 4 тисяч нарковмісних рослин. У такий спосіб виконали ухвалені судові рішення, що набрали законної сили.


Серед спаленого:

  • понад 37,5 кілограмів канабісу;
  • 2 кг макової соломки;
  • 30 літрів опію ацетильованого;
  • більше 1000 рослин маку;
  • близько 3000 рослин конопель.


Відео спалення надав начальник поліції Полтавщини Андрій Замахін:


На Полтавщині комісійно знищено шляхом спалення понад 40 кілограмів наркотиків і більше 4-ох тисяч нарковмісних рослин. У такий спосіб виконані ухвалені судові рішення, що набрали законної сили.

Gepostet von Андрій Замахін am Samstag, 21. Dezember 2019

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: Національна поліція України Источник видео: Андрій Замахін
Теги: наркотики полиция

Комментарии: 1

812
jondin:
Сегодня, 10:07

37 кг щмали. опять близь лежащее село гуляло до утра.


+2
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