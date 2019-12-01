Кременчуг

Пройшов 9 км через снігові замети та трактором витягнув автобус з пасажирами

Сегодня, 08:01 Просмотров: 1 393 Комментариев: 3

 

Мешканця Кременчуцького району нагородили на сесії

20 грудня на сесії Кременчуцької районної ради чоловіка нагородили дипломом лауреата районного конкурсу «Людина року» у номінації «Героїчний вчинок року». «Людиною року» Кременчуцького району став житель села Потоки Олександр Лоб. 


У січні цього року Олександр Лоб разом з великою кількістю пасажирів у автобусі «Кременчук – Потоки» потрапив у сніговий полон. Як повідомляється на сторінці Потоківської сільської ради, ризикуючи своїм життям, долаючи сильні пориви вітру та снігові замети, чоловік пішки дійшов до свого будинку, який знаходився за 9 кілометрів від автобуса. Вдома він завів власний трактор та відбуксирував автобус з пасажирами до села, врятувавши їх від переохолодження.


Олександр Лоб довів, що світ сповнений мужніми та небайдужими людьми, які, долаючи будь-які перешкоди, готові прийти на допомогу.

19
Автор: Альона Душенко Источник фото: Потоківська сільська рада
Теги: Людина року

Комментарии: 3

206
Кавоман:
Сегодня, 08:57

Молодець дядька!


+12
7
Маргарита:
Сегодня, 09:36

Дякуємо чоловіче)


+10
2 021
evil:
Сегодня, 09:46

Безумовно чоловік молодець. Але грамота - це стидоба...

Вибачте, але це дебільне набуття радянського минулого. Це як наче б то й відзначити, але й не витрачатися. Поплескали у долоні при урочистій нагоді й досить...Невже не можна виділити людині гроші на якийсь коштовний подарунок? Невже вона цього не заслугувала? Всі ми пам'ятаємо які премії собі виписував голова Автозаводської Коваленко. Грамоту він сам собі не виписував! А від душі сам собі чималий кошт! Шо твориться зараз, нам невідомо, але мабуть нічого не змінилося. Стидоба!


+17
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