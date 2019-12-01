Пройшов 9 км через снігові замети та трактором витягнув автобус з пасажирами

Сегодня, 08:01 Просмотров: 1 393 Комментариев: 3

20 грудня на сесії Кременчуцької районної ради чоловіка нагородили дипломом лауреата районного конкурсу «Людина року» у номінації «Героїчний вчинок року». «Людиною року» Кременчуцького району став житель села Потоки Олександр Лоб.





У січні цього року Олександр Лоб разом з великою кількістю пасажирів у автобусі «Кременчук – Потоки» потрапив у сніговий полон. Як повідомляється на сторінці Потоківської сільської ради, ризикуючи своїм життям, долаючи сильні пориви вітру та снігові замети, чоловік пішки дійшов до свого будинку, який знаходився за 9 кілометрів від автобуса. Вдома він завів власний трактор та відбуксирував автобус з пасажирами до села, врятувавши їх від переохолодження.





Олександр Лоб довів, що світ сповнений мужніми та небайдужими людьми, які, долаючи будь-які перешкоди, готові прийти на допомогу.