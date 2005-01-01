Происшествия, Полтавщина

Через необережність: у Полтаві 24-річний хлопець впав з 2-метрової висоти

Сегодня, 17:00 Просмотров: 923

Потерпілий забив голову, в нього стався епілептичний напад

21 грудня до 1-ї міської клінічної лікарні Полтави привезли 24-річного хлопця, який впав з 2-метрової висоти.


За інформацією начальника Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктора Стеблянка, ушпиталений громадянин Є.В. П’ятак працює різноробочим приватного підприємства «ПОЛО-ІНВЕСТБУД». Травмувався юнак під час виконання трудових обов'язків, впавши з висоти  через власну необережність.


Потерпілому поставили діагноз: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана лівої брові, в нього стався епілептичний напад. Стан здоров’я хлопця – середньої тяжкості.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: упал травматизм Полтава
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