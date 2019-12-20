У Кременчуці та по Полтавщині знімають вивіски національних лотерей та гральних автоматів

Сегодня, 16:11 Просмотров: 145

За інформацією начальника поліції Полтавщини Андрія Замахіна, в області нараховувалося 235 незаконних гральних закладів

У Кременчуці та у інших населених пунктах Полтавської області знімають вивіски національних лотерей та гральних автоматів. Як повідомив начальник поліції Полтавщини Андрій Замахін, демонтаж вивісок та незаконної реклами проводиться спільно із органами місцевого самоврядування.





За інформацією Андрія Замахіна, на Полтавщині нараховувалося загалом 235 незаконних гральних закладів, зокрема і лотерей, які відповідно до постанови Кабінету міністрів втратили можливість працювати в законному полі.





Переважна більшість гральних закладів припинили свою діяльність та зачинилися. Проти тих суб`єктів, які проігнорували вимоги Кабміну, поліція розпочала кримінальні провадження.