У Кременчуці проведуть конкурс на маршрут №2: як ходитимуть маршрутки

Термін дії угоди з перевізником вичерпався – тому виконком оголосив новий конкурс
У Кременчуці проведуть конкурс на автобусний маршрут №2 «Вул. Небесної Сотні (артсклади) – вул. Правобережна». Рішення ухвалив виконком на засіданні 21 грудня. Причина проведення конкурсу – термін дії договору з перевізником вичерпався.
Перевезення на маршруті на даний час здійснює МКП «Фірма «Аделла» - імовірно, цей же перевізник претендуватиме на маршрут.
Відповідно до рішення, виконком ставить умови до руху та класу авто на маршруті №2. Зокрема, по буднях передбачено 3 великі автобуси у звичайному режимі, по вихідних – 2. Кількість маршруток незмінна - по 9 і в будні, і у вихідні.
|
Кількість транспортних засобів
|
Режим руху
|
Час роботи на маршруті (год. хв.)
|
Інтервал руху
|
у будні/вихідні дні
|
Клас, пасажировмісність
|
Відправл. першого рейсу
|
Відправл. ост. рейсу
|
будні
|
3 автобуса класу І
|
звичайний
|
6:10
|
19:15
|
25 хв.
|
9 автобусів класу ІІ
|
експресний
|
5:30
|
22:40
|
з 05:30 до 07:00 – 10 хв.
з 07:00 до 21:00 – 5 хв.
з 21:00 до 22:40 – 15 хв.
|
вихідні
|
2 автобуса класу І
|
звичайний
|
6:10
|
19:15
|
40 хв.
|
9 автобусів класу ІІ
|
експресний
|
5:30
|
22:40
|
з 05:30 до 07:00 – 10 хв.
з 07:00 до 21:00 – 5 хв.
з 21:00 до 22:40 – 20 хв.