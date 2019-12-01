У Кременчуці проведуть конкурс на маршрут №2: як ходитимуть маршрутки

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У Кременчуці проведуть конкурс на автобусний маршрут №2 «Вул. Небесної Сотні (артсклади) – вул. Правобережна». Рішення ухвалив виконком на засіданні 21 грудня. Причина проведення конкурсу – термін дії договору з перевізником вичерпався.





Перевезення на маршруті на даний час здійснює МКП «Фірма «Аделла» - імовірно, цей же перевізник претендуватиме на маршрут.





Відповідно до рішення, виконком ставить умови до руху та класу авто на маршруті №2. Зокрема, по буднях передбачено 3 великі автобуси у звичайному режимі, по вихідних – 2. Кількість маршруток незмінна - по 9 і в будні, і у вихідні.

Умови конкурсу на маршрут №2