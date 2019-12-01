Кременчуг

У Кременчуці проведуть конкурс на маршрут №2: як ходитимуть маршрутки

Сегодня, 13:12 Просмотров: 839

 

Термін дії угоди з перевізником вичерпався – тому виконком оголосив новий конкурс

У Кременчуці проведуть конкурс на автобусний маршрут №2 «Вул. Небесної Сотні (артсклади) – вул. Правобережна». Рішення ухвалив виконком на засіданні 21 грудня. Причина проведення конкурсу – термін дії договору з перевізником вичерпався.


Перевезення на маршруті на даний час здійснює МКП «Фірма «Аделла» - імовірно, цей же перевізник претендуватиме на маршрут.


Відповідно до рішення, виконком ставить умови до руху та класу авто на маршруті №2. Зокрема, по буднях передбачено 3 великі автобуси у звичайному режимі, по вихідних – 2. Кількість маршруток незмінна - по 9 і в будні, і у вихідні.

Умови конкурсу на маршрут №2

Кількість транспортних засобів

Режим руху

Час роботи на маршруті (год. хв.)

Інтервал руху

у будні/вихідні дні

Клас, пасажировмісність

Відправл. першого рейсу

Відправл. ост. рейсу

будні

3 автобуса класу І

звичайний

6:10

19:15

25 хв.

9 автобусів класу ІІ

експресний

5:30

22:40

з 05:30 до 07:00 – 10 хв.

з 07:00 до 21:00 – 5 хв.

з 21:00 до 22:40 – 15 хв.

вихідні

2 автобуса класу І

звичайний

6:10

19:15

40 хв.

9 автобусів класу ІІ

експресний

5:30

22:40

з 05:30 до 07:00 – 10 хв.

з 07:00 до 21:00 – 5 хв.

з 21:00 до 22:40 – 20 хв.

 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: маршрутка маршрут №2 Аделла
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