Поліція шукає свідків аварії у Соснівці, у якій на смерть збили пішохода

Сегодня, 12:40 Просмотров: 1 359

Водій втік з місця події, тому правоохоронцям дуже б допоміг запис з відеореєстратора

Поліцейські шукають свідків аварії у селі Соснівці Кременчуцького району, у якій 20 грудня на смерть збили пішохода. За інформацією пресслужби Кременчуцького відділу поліції, водій втік з місця події, тому правоохоронцям дуже допоміг би запис з відеореєстратора.





ДТП сталося вчора у темну пору доби, близько 22.00 на автодорозі Полтава - Олександрія у Соснівці. Там невідомий водій на невстановленому авто їхав зі сторони Кременчука в напрямку Полтави та збив пішохода. Потерпілий загинув на місці події, а водій на автомобілі зник.





За даним фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) КК України.





На даний час поліцейські встановлюють обставини аварії та проводять оперативно-розшукову діяльність. Якщо саме Ви стали свідком даної ДТП та, можливо, маєте запис з відеореєстратора, повідомте слідчого Кременчуцького районного відділення поліції будь-яким зручним способом.





Ви можете подзвонити за телефоном (097) 703 39 18 або «102».