Происшествия

33-річний чоловік хотів украсти у кременчуцькому магазині продукти та косметичні товари

Сегодня, 12:00 Просмотров: 1 070

 

Його затримала охорона магазину та передала поліції

20 грудня в одному з кременчуцьких магазинів 33-річний чоловік хотів украсти продукти та косметичні товари вартістю приблизно 453 гривні. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.


На лінію «102» подзвонили громадяни, які повідомили, що невідома особа намагалась здійснити крадіжку товарів. Крадія затримала охорона магазину, його передали поліції, далі розбиралась слідчо-оперативна група.


Поліціянти наголошують: у більшості випадків, якщо їх сповістили оперативно, зловмисників вдається затримати. Тож якщо ви помітили щось підозріле, телефонуйте «102».

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: воровство магазин продукты косметика полиция
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