У Кременчуці стартував двотижневий футбольний Jaguar Christmas festival

Сегодня, 13:39 Просмотров: 447

У Кременчуці триває футбольний турнір Jaguar Christmas festival - традиційний різдвяний дитячий фестиваль з футболу серед юнаків 2011, 2012, 2013 років народження. Змагання проходять у залі КДЮСШ №2 (вул. Залудяка, 5). У нашому місті змагатимуться команди з Харкова, Конотопа, Полтави, Кропивницького, Горішніх Плавнів, Бахмача та Дніпра.





21 та 22 грудня відбудуться змагання серед футболістів 2011 року народження.

4 та 5 січня - змагатимуться діти 2012 року народження, а 11 та 12 січня найменші учасники - 2013 року народження.