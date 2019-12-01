Вот что выяснилось при проверке пожарной безопасности в городском роддоме

Сегодня, 09:53 Просмотров: 976 Комментариев: 1

А также о том, почему директор роддома убежал от «Телеграфа»

В Кременчугском перинатальном центре ІІ уровня есть огнетушители – и они исправны. Но автоматической противопожарной сигнализации там нет. Директор медучреждения признался, что он неоднократно обращался по этому поводу в горздрав и в мэрию. Но он не признался, что ему там ответили.





20 декабря сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) проверили городской перинатальный центр на предмет противопожарной безопасности. Рейды проводятся в связи с недавними трагическими событиями в Одессе, где вспыхнул пожар в здании экономического колледжа.



Проверку в перинатальном центре проводила инспектор Кременчугского горрайонного управления ГСЧС Ирина Сушко. Она сообщила, что по итогам проверки оценка для перинатального центра – 4 балла.



Нет автоматической противопожарной сигнализации





Инспектор указала на основной «минус» роддома – в медучреждении нет автоматической противопожарной сигнализации. А она должна быть.





Ирина Сушко



«ТелеграфЪ» спросил, информирует ли ГСЧС об этом Кременчугский исполком? Инспектор ответила, что когда они по результатам проверки составляют акт-предписание, то одновременно направляют информационное письмо в органы местной власти. Так ГСЧС делала в прошлом году, и ранее. То есть исполком информирован.



«ТелеграфЪ» спросил у директора перинатального центра Радомира Сербина, обращался ли он в горздрав и в мэрию по поводу установки автоматической противопожарной сигнализации? Директор ответил:





– Ну конечно обращались, и в прошлом году писали, и в этом!





Мы спросили, что ответили горздрав и исполком? Директор сказал:





– Я не помню, пожалуйста, я просто не помню! – и убежал, оборвав разговор.





Мы не стали гоняться за директором роддома, но задали тот же вопрос профильному специалисту медучреждения.

Ирина Кравченко – ведущий специалист по вопросам гражданской защиты, техногенной и противопожарной безопасности перинатального центра – ответила, что администрация действительно неоднократно обращалась в органы местного самоуправления с просьбой финансировать установку автоматической противопожарной сигнализации. Ответа до сих пор нет.



И другие нарушения...





Также инспектор ГСЧС перечислила другие нарушения, обнаруженные в перинатальном центре. В частности, одна из лестничных клеток (путь эвакуации) в лечебном корпусе отделана пластиком, который считается горючим материалом:





Лестничная клетка отделана горючим пластиком





– Шляхи евакуації, які оздоблені горючим матеріалом, треба або демонтувати, або замінити на негорючі матеріали, – сказала Ирина Сушко.



Также она указала, что не на всех этажах можно найти по два порошковых огнетушителя, а пожарные ящики не имеют вентиляционных отверстий. И планы эвакуации, размещенные в коридорах, устарели – их нужно делать на специальной светоотражающей бумаге, а не на ватмане.





План эвакуации нужно размещать на светоотражающей бумаге, а не на ватмане, – говорит инспектор





Во время проверки в роддоме попадались вот такие полуразбитые пожарные ящики





А были и такие – новые, красивые, но без комплектации





А вот это – новый, укомплектованный по нормативам пожарный ящик. Только в нем нет вентиляционных отверстий. Видите под ящиком дыры в стене? Это роддомовское ноу-хау – чтобы не рушить новенький ящик, вентиляционные отверстия просверлили в стене.



А также успехи...





В то же время инспектор Сушко отметила позитивные результаты проверки – все огнетушители оказались в рабочем состоянии; на лестничных площадках нижняя часть окон защищена решетками (для безопасности бегущих от пожара, чтобы они в панике не споткнулись и не выпали в окно). Кроме того, часть старых пожарных ящиков уже заменили на новые. Также инспектор отметила, что в медучреждении достаточное количество выходов для эвакуации, и двери в них открываются как положено – «от себя».





Окно на лестничной клетке закрыто защитной решеткой, чтобы во время эвакуации кто-то случайно не оступился и не выпал из окна



«На ремонт нужно полтора миллиона...»





Профильный специалист перинатального центра Ирина Кравченко по итогам проверки сообщила, что они работают над устранением недостатков, но на ремонт лестничных клеток (в том числе, и обшитых горючим пластиком) нужно полтора миллиона гривен. Вот что она рассказала:





Ирина Кравченко





– Полтора миллиона нужно, чтобы сделать ремонт на лестничных клетках. 300 тысяч заложили на 2020 год на ремонт. Ежегодно мы тратим на противопожарную безопасность более 40 тысяч гривен, только в этом году закуплено 9 комплектов пожарных рукавов!





Перинатальный центр – коммунальное предприятие, бюджет Кременчуга на 2020 год – 2 миллиарда гривен. Грустно, что из полутора миллионов на ремонт, необходимый в целях противопожарной безопасности, наскребли лишь 300 тысяч. И никто из депутатов горсовета, в том числе членов профильной депкомиссии, не занялся этим вопросом. Ситуация с автоматической противопожарной сигнализацией ещё серьезней – и мы видим, что команда власти не решает её уже в течении нескольких лет.





Это комната выписки, она уже украшена к Дню св. Николая и Новому году





Счастливого Нового года