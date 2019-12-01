Вот что выяснилось при проверке пожарной безопасности в городском роддоме

В Кременчугском перинатальном центре ІІ уровня есть огнетушители – и они исправны. Но автоматической противопожарной сигнализации там нет. Директор медучреждения признался, что он неоднократно обращался по этому поводу в горздрав и в мэрию. Но он не признался, что ему там ответили.
20 декабря сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) проверили городской перинатальный центр на предмет противопожарной безопасности. Рейды проводятся в связи с недавними трагическими событиями в Одессе, где вспыхнул пожар в здании экономического колледжа.
Проверку в перинатальном центре проводила инспектор Кременчугского горрайонного управления ГСЧС Ирина Сушко. Она сообщила, что по итогам проверки оценка для перинатального центра – 4 балла.
Инспектор указала на основной «минус» роддома – в медучреждении нет автоматической противопожарной сигнализации. А она должна быть.
Ирина Сушко
«ТелеграфЪ» спросил, информирует ли ГСЧС об этом Кременчугский исполком? Инспектор ответила, что когда они по результатам проверки составляют акт-предписание, то одновременно направляют информационное письмо в органы местной власти. Так ГСЧС делала в прошлом году, и ранее. То есть исполком информирован.
«ТелеграфЪ» спросил у директора перинатального центра Радомира Сербина, обращался ли он в горздрав и в мэрию по поводу установки автоматической противопожарной сигнализации? Директор ответил:
Мы спросили, что ответили горздрав и исполком? Директор сказал:
Мы не стали гоняться за директором роддома, но задали тот же вопрос профильному специалисту медучреждения.
Ирина Кравченко – ведущий специалист по вопросам гражданской защиты, техногенной и противопожарной безопасности перинатального центра – ответила, что администрация действительно неоднократно обращалась в органы местного самоуправления с просьбой финансировать установку автоматической противопожарной сигнализации. Ответа до сих пор нет.
Также инспектор ГСЧС перечислила другие нарушения, обнаруженные в перинатальном центре. В частности, одна из лестничных клеток (путь эвакуации) в лечебном корпусе отделана пластиком, который считается горючим материалом:
Лестничная клетка отделана горючим пластиком
Также она указала, что не на всех этажах можно найти по два порошковых огнетушителя, а пожарные ящики не имеют вентиляционных отверстий. И планы эвакуации, размещенные в коридорах, устарели – их нужно делать на специальной светоотражающей бумаге, а не на ватмане.
План эвакуации нужно размещать на светоотражающей бумаге, а не на ватмане, – говорит инспектор
Во время проверки в роддоме попадались вот такие полуразбитые пожарные ящики
А были и такие – новые, красивые, но без комплектации
А вот это – новый, укомплектованный по нормативам пожарный ящик. Только в нем нет вентиляционных отверстий. Видите под ящиком дыры в стене? Это роддомовское ноу-хау – чтобы не рушить новенький ящик, вентиляционные отверстия просверлили в стене.
В то же время инспектор Сушко отметила позитивные результаты проверки – все огнетушители оказались в рабочем состоянии; на лестничных площадках нижняя часть окон защищена решетками (для безопасности бегущих от пожара, чтобы они в панике не споткнулись и не выпали в окно). Кроме того, часть старых пожарных ящиков уже заменили на новые. Также инспектор отметила, что в медучреждении достаточное количество выходов для эвакуации, и двери в них открываются как положено – «от себя».
Окно на лестничной клетке закрыто защитной решеткой, чтобы во время эвакуации кто-то случайно не оступился и не выпал из окна
Профильный специалист перинатального центра Ирина Кравченко по итогам проверки сообщила, что они работают над устранением недостатков, но на ремонт лестничных клеток (в том числе, и обшитых горючим пластиком) нужно полтора миллиона гривен. Вот что она рассказала:
Ирина Кравченко
Перинатальный центр – коммунальное предприятие, бюджет Кременчуга на 2020 год – 2 миллиарда гривен. Грустно, что из полутора миллионов на ремонт, необходимый в целях противопожарной безопасности, наскребли лишь 300 тысяч. И никто из депутатов горсовета, в том числе членов профильной депкомиссии, не занялся этим вопросом. Ситуация с автоматической противопожарной сигнализацией ещё серьезней – и мы видим, что команда власти не решает её уже в течении нескольких лет.
Это комната выписки, она уже украшена к Дню св. Николая и Новому году
Счастливого Нового года