Вночі вщент згоріли дві автівки в одному з кременчуцьких дворів

Сьогодні, 21 грудня, вночі в одному з кременчуцьких дворів вщент згоріли дві автівки — ВАЗ 2115 та Volkswagen. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, займання машин сталося у дворі приватного будинку на вулиці Академіка Герасимовича близько 1.00.
Четверо рятувальників гасили пожежу площею 24 кв. м майже годину, їм вдалося уникнути перекидання полум'я на два гаражі, розташовані поряд.
Причини займання встановлюються. На місце події викликати слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.