Вночі вщент згоріли дві автівки в одному з кременчуцьких дворів

Сегодня, 10:29 Просмотров: 809

Пожежа сталася у дворі будинку на вулиці Академіка Герасимовича

Сьогодні, 21 грудня, вночі в одному з кременчуцьких дворів вщент згоріли дві автівки — ВАЗ 2115 та Volkswagen. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, займання машин сталося у дворі приватного будинку на вулиці Академіка Герасимовича близько 1.00.





Четверо рятувальників гасили пожежу площею 24 кв. м майже годину, їм вдалося уникнути перекидання полум'я на два гаражі, розташовані поряд.





Причини займання встановлюються. На місце події викликати слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.