Происшествия

Вночі вщент згоріли дві автівки в одному з кременчуцьких дворів

Сегодня, 10:29 Просмотров: 809

 

Пожежа сталася у дворі будинку на вулиці Академіка Герасимовича

Сьогодні, 21 грудня, вночі в одному з кременчуцьких дворів вщент згоріли дві автівки — ВАЗ 2115 та Volkswagen. За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, займання машин сталося у дворі приватного будинку на вулиці Академіка Герасимовича близько 1.00.


Четверо рятувальників гасили пожежу площею 24 кв. м майже годину, їм вдалося уникнути перекидання полум'я на два гаражі, розташовані поряд.


Причини займання встановлюються. На місце події викликати слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: ДСНС
Теги: пожар автомобили
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