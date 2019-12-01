Влада зобов’язала гральні клуби та «лохомаркети» у Кременчуці зняти вивіски до 28 грудня

Сегодня, 10:48 Просмотров: 374 Комментариев: 1





21 грудня виконком ухвалив рішення про протидію гральному бізнесу. Питання було внесене на розгляд додатковим та ухвалювалося «з голосу» - на момент ухвалення проєкт рішення не був оприлюднений на сайті Кременчуцької міськради.





Посадовці поспішали виконати постанову Кабміну щодо заборони грального бізнесу під виглядом державних лотерей.

Як доповів міський голова Віталій Малецький, презентуючи проєкт рішення, воно рекомендує суб’єктам господарювання добровільно демонтувати зовнішню рекламу грального бізнесу та лотерей до 28 грудня. Також власникам приміщень рекомендовано розірвати договори оренди з власниками грального бізнесу.





Як зауважив Володимир Окунь, керівник управління благоустрою виконкому, якщо власники грального бізнесу добровільно не приберуть вивіски у встановлений термін, КП «Благоустрій Кременчука» демонтує їх примусово.





Правоохоронцям влада рекомендувала вжити заходи з припинення функціонування розповсюджувачів лотерей.





Мер також розповів, що вчора депутат міської ради Валентина Головко «воювала» з одним із таких гральних закладів на вулиці Приходька – всупереч постанові КМУ власники не хотіли припиняти роботу до 16.00. Припинили її лише після втручання міської влади.