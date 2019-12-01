У Кременчуці поліцейські затримали водія напідпитку: чоловік не мав права сідати за кермо

Сегодня, 09:18 Просмотров: 514

Як виявилося, керманич вже їздив п'яний на машині та згідно рішення суду позбавлений права керувати транспортними засобами

Ввечері 19 грудня кременчуцькі патрульні затримали водія авто ГАЗ напідпитку, який згідно рішення суду не мав права сідати за кермо. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Почалося все з того, що полісменам надійшов виклик про порушення правил дорожнього руху автомобілем ГАЗ по вулиці Вадима Пугачова. При спілкуванні з водієм ГАЗу патрульні помітили у нього характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Після цього у встановленому законом порядку поліцейські запропонували чоловікові пройти освідування на місці чи у медичному закладі, проте водій не погодився.





З'ясувалося, що керманич вже вдруге сідає за кермо напідпитку протягом цього року. За рішенням суду його позбавили права керувати транспортними засобами, тому копи винесли постанову за ч. 2 ст. 126 КУпАП (керування особою, яка не має права керування) та склали протокол за ч. 2 ст. 130 КУпАП (керування в стані сп'яніння, повторно протягом року).