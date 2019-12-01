Скільки кременчужанам треба буде заплатити за пробне ЗНО-2020

Сегодня, 09:09 Просмотров: 480

Регіональні центри оцінювання якості освіти визначили вартість проведення пробного ЗНО-2020. Про це йдеться на сайті УЦОЯО.





Ця вартість залежить від витрат, пов’язаних з друком і комплектуванням тестових матеріалів, транспортних витрат (доставка матеріалів, послуги спецзв’язку), оплати праці працівникам, залученим до організації та проведення пробного ЗНО, тому ціна проведення одного пробного тестування дещо різниться в регіональних центрах України, яких налічується 9.





Полтавську область обслуговує Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти. За його даними, кременчужани, які захочуть здати пробне зовнішнє незалежне оцінювання, повинні будуть заплатити за це 141 грн.





Нагадаємо, реєстрація на пробне ЗНО розпочнеться вже 3 січня й триватиме до 24 січня наступного року.