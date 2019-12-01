На Полтавщині затримали чоловіка, який у Київській області обстріляв поліцейське авто

17 грудня на Полтавщині затримали чоловіка, який у Київській області відкрив вогонь по поліцейським. Про це повідомляє ГУ НП в Київській області.
Мова йде про випадок, що стався у місті Яготин. 11 грудня через неправильну парковку легкового автомобіля, що загородив проїзд іншим, стався конфлікт. На місце інциденту одразу прибув наряд групи реагування патрульної поліції.
У цей час невідомий чоловік з рушниці почав стріляти по правоохоронцям. Після чого стрілок зі зброєю заховався на власному подвір’ї. У результаті стрілянини пошкоджено службовий автомобіль. Поліцейські залишились неушкодженими.
Після цього інциденту Київщині ввели поліцейські операції «Грім» та «Сирена».
Протягом тижня правоохоронці шукали стрілка і знайшли у селі Кулажинці Полтавської області. Там чоловік переховувався в будинку давньої знайомої.
Крім того, під час розшуку зловмисника, поліцейські навідали до оселі його батьків. Там вилучили зброю, зокрема гранатомет та вибухові пристрої.
Відкрито три кримінальні провадження:
Досудове розслідування триває.