На Полтавщині затримали чоловіка, який у Київській області обстріляв поліцейське авто

Сегодня, 09:28 Просмотров: 591 Комментариев: 1

17 грудня на Полтавщині затримали чоловіка, який у Київській області відкрив вогонь по поліцейським. Про це повідомляє ГУ НП в Київській області.





Мова йде про випадок, що стався у місті Яготин. 11 грудня через неправильну парковку легкового автомобіля, що загородив проїзд іншим, стався конфлікт. На місце інциденту одразу прибув наряд групи реагування патрульної поліції.





У цей час невідомий чоловік з рушниці почав стріляти по правоохоронцям. Після чого стрілок зі зброєю заховався на власному подвір’ї. У результаті стрілянини пошкоджено службовий автомобіль. Поліцейські залишились неушкодженими.





Після цього інциденту Київщині ввели поліцейські операції «Грім» та «Сирена».





Протягом тижня правоохоронці шукали стрілка і знайшли у селі Кулажинці Полтавської області. Там чоловік переховувався в будинку давньої знайомої.





Крім того, під час розшуку зловмисника, поліцейські навідали до оселі його батьків. Там вилучили зброю, зокрема гранатомет та вибухові пристрої.









Відкрито три кримінальні провадження:

з ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї);

ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Досудове розслідування триває.



