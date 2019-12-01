Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині затримали чоловіка, який у Київській області обстріляв поліцейське авто

Сегодня, 09:28 Просмотров: 591 Комментариев: 1

 

Зловмисник переховувався в будинку давньої знайомої

 

17 грудня на Полтавщині затримали чоловіка, який у Київській області відкрив вогонь по поліцейським. Про це повідомляє ГУ НП в Київській області.


Мова йде про випадок, що стався у місті Яготин. 11 грудня через неправильну парковку легкового автомобіля, що загородив проїзд іншим, стався конфлікт. На місце інциденту одразу прибув наряд групи реагування патрульної поліції.


У цей час невідомий чоловік з рушниці почав стріляти по правоохоронцям. Після чого стрілок зі зброєю заховався на власному подвір’ї. У результаті стрілянини пошкоджено службовий автомобіль. Поліцейські залишились неушкодженими.


Після цього інциденту Київщині ввели поліцейські операції «Грім» та «Сирена».


Протягом тижня правоохоронці шукали стрілка і знайшли у селі Кулажинці Полтавської області. Там чоловік переховувався в будинку давньої знайомої.


Крім того, під час розшуку зловмисника, поліцейські навідали до оселі його батьків. Там вилучили зброю, зокрема гранатомет та вибухові пристрої.


 


Відкрито три кримінальні провадження:

  • з ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
  • ч. 4 ст. 296 (Хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї);
  • ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу).

Досудове розслідування триває.


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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: kv.npu.gov.ua Источник видео: www.youtube.com
Теги: стрілянина

Комментарии: 1

192
Volvoвод:
Сегодня, 11:41

Интересно было бы знать откуда гранатомет?!Точно не из супермаркета. Я даже предполагаю кто ему его продал, изначально укравши.

Нет у меня к ним уважения, к убийцам и барыгам этим.


+1
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