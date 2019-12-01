За проєкти «Громадського бюджету» проголосувало майже 29 тисяч кременчужан

Вчера, 11:12 Просмотров: 971

Майже 29 тисяч кременчужан взяли участь у цьогорічному голосуванні у рамках конкурсу «Громадський бюджет». На засіданні робочої групи з питань впровадження партисипаторного (громадського) бюджету 16 грудня підбивали підсумки голосування у Кременчуці.





Згідно статистиці, містяни, які брали участь у процесі голосування, віддали 55 тисяч 777 голосів під час визначення проєктів-фаворитів.

Менше 4 тисяч респондентів проголосували, заповнивши документи в паперовому вигляді, решта учасників – через інтернет. Остаточні результати з затвердженим списком проєктів-переможців будуть оголошені через 2 тижні.





Нагадаємо, на 2020 рік на реалізацію громадських ініціатив у міському бюджеті передбачили 10 млн грн, що на 4 млн грн більше, ніж у попередній період. На фінансування великих проєктів спрямовуватиметься максимальна сума розміром 1 000 000 грн, а на фінансування малих (по секторам), комунальних та соціальних – 400 000 грн.