Кременчужанка розповіла, як дві шахрайки «викатали яйцями» з неї коштовні прикраси та 700 гривень

Вчера, 11:42 Просмотров: 1 668 Комментариев: 1

Мешканка Кременчука, яка побажала залишитися інкогніто, розповіла про шахрайський інцидент. Він трапився з нею неподалік зупинки «Вул. Гвардійська». У результаті жінка залишилася без 700 гривень та золотих прикрас

На редакційну пошту «Телеграфа» надійшов лист від кременчжунки, яка, за її словами, стала жертвою шахрайства. Ось який текст супроводжував прикріплений файл:





Попала на удочку мошенников. Чтобы уберечь других людей, написала вам статью, если посчитаете необходимым, можете ее опубликовать, но только без моего имени...



У прикріпленому файлі описується наступна ситуація, яка нібито трапилася з кременчужанкою. Назвемо її Оксаною.



14 грудня за адресою вулиця Гвардійська 4А, біля ринку, Оксана здала дитяче взуття в ремонтну майстерню. Майстер запропонував Оксані повернутися за взуттям через 15-20 хв. Щоб не марнувати час, жінка попрямувала до магазину за продуктами, пройшовши ринок біля меблевого магазину на перетині Гвардійської-проспекту Свободи, 73. У цьому місці до Оксани звернулась жінка 65-70 років.







- Ні! - Вибачте, ви армянка?- Ні!

- Може у вас в роду були армяни, бо я відчуваю рідну кров? Я бачу, що у вас в роду хтось сильно хворіє, я хочу вам допомогти. Мені нічого від вас не потрібно,я просто хочу вам допомогти!

- Так дійсно, я хворію, в мене підозра на лейкоз.

- Я відчуваю, що хтось на роботі вам бажає зла.



Раптово до Оксани та «знахарки» (назвемо так жінку, яка відчуває армянську кров) підходить інша, молодша жінка, і вони починають діалог.





- А я до вас!

- Привіт Валюша!



Знахарка залишає Оксану та іншу молоду жінку зі словами:





Вибачте, мені потрібно на хвилинку відійти.



Знахарка йде до ринку.



Молодша жінка Валя починає розмову з Оксаною.





Ви знаєте, мені місяць тому поставили діагноз рак шийки матки і ніхто не брався мене лікувати. А тут я зустріла Віру Василівну (знахарку - автор), вона взялася мені допомогти. Дала трави, читала молитву, і найголовніше - вона зовсім не бере грошей, бо вважає, якщо брати гроші за Божий дар - це великий гріх. Їй я віддячую продуктами. Я в неї була вже п'ять разів.

А де вона живе?, - запитала Оксана

Та там у дворах, - махнула рукою Валя, - вона тобі сама розкаже. Перший раз вона до себе не запрошує, доки не очистить твою ауру, щоб порчу собі додому не нести.



Тут повернулася Віра Василівна (знахарка - автор) і запитала Оксану:





- Ну що будем тебе рятувати, бо тобі пороблено на смерть.



Оксана, запитала що для цього потрібно зробити. Знахарка сказала Оксані купити 5 яєць та 5 хустин. Оксана придбала вказані речі в супермаркеті.



Потім Оксана, знахарка Віра Василівна та Валя підійшли до піцерії «Сан-Ремо». Знахарка взяла яйце, почитала молитву, поводила ним по Оксані, загорнула у хустку і наказала обійти дерево навкруги, просячи у Бога здоров'я. Потім знахарка поклала яйце у пакет і розбила в Оксани на очах, розгорнула пакет, а в яйці в середні була жаба.



Валя зробила теж саме і в неї в яйці було щось схоже на хробака. Оксана пише в листі, що була шокована.



Віра Василівна сказала, що Оксані пороблено на смерть і потрібно шукати сильного екстрасенса, бо вона не зможе мені допомогти. Потім знахарка зробила паузу і запитала, якщо Оксана хоче, Віра Василівна може спробувати зняти порчу. Знахарка запропонувала перевести хворобу на гроші.





- Тільки не обманюй мене, давай всі гроші, що є, бо якщо ти будеш обманювати і не вірити мені, я не зможу тобі допомогти, - сказала знахарка.



В Оксани було 700 грн, які жінка взяла, щоб оплатити дітям басейн. Оксана віддала гроші знахарці, та щось шепотіла. Потім знахарка повернула гроші Оксані, яка пішла в овочевий кіоск і купила мандарини. Фруктами Оксана пригостила знахарку в знак подяки, таким чином розмінявши гроші. Потім знахарка Віра Василівна сказала, що треба зробити оберіг на прикраси Оксани, провести обряд.



Оксана не хотіла віддавати золото, але Валя (у якої нібито діагностували рак шийки матки - автор) сказала, щоб Оксана не боялася, Вірі Василівні воно не потрібне. Валя дістала в хустинці жменю блискучих прикрас і віддала Вірі Василівні. Оксана не могла зняти ні каблучку, ні сережки, Валя стала їх знімати з Оксани.



Потім Віра Василівна сказала Оксані з Валею купити сірників. Сірники купили в супермаркеті. Знахарка сказала, що ще раз треба почистити гроші. Оксана і Валя віддали їй свої гроші. Віра Василівна сказала, що зараз завершить обряд, зробить захист на золото, почистить гроші, а Валі та Оксані наказала яйця викинули на роздоріжжі і спалити сірники біля них, потім повернулися до неї, вона буде їх чекати.



Далі Валя пішла однією стежиною, а Оксана іншою - шукати кожен своє перехрестя. Коли Оксана повернулася на обумовлене місце, ні знахарки Віри Василівни, ні Валі не було.



«- Так я залишилась без золотої каблучки, чотирьох сережок - у мене в одному вусі чотири дірки - та грошей. Ось така добра бабуся мені зустрілася.



Я спочатку була спокійна, і не зовсім зрозуміла, що відбулось, взагалі весь час у мене була розгублена увага, ніби у сні. Потім прийшла додому і в мене стався нервовий зрив, просто істерика. Я плакала, мені було шкода, що є такі люди, які прикриваються Богом і користуються вразливими, слабкими, довірливими людьми.



Мені було шкода каблучки, бо її чоловік подарував коли, робив мені пропозицію.



А ще я плакала тому, що коли тобі кажуть, що в тебе лейкоз, ти дуже хочеш жити і хочеш вірити в чудо та в казку. Одне втішає, я приїхала на машині до взуттєвого кіоску і забула вимкнути відеореєстратор, тому їх силуети можна розпізнати на відео.



Увечері я знайшла інформацію, як жаби потрапляють у яйце. Яйце заздалегідь розрізають склорізом і в нього кладуть жабу. Потім скотчем склеюють та підміняють, доки інший співучасник відволікає. Ось чому з'явилась ніби випадково ще одна вдячна бабусі пацієнтка. Це її співучасниця, яка мала на меті відволікати та допомогти бабусі у виставі. Вони працювали в парі.



Мені дуже соромно, що я така доросла і така довірлива, тому батькам та чоловіку я не розповідала. Соромно з'ясувати, що ти лох. Але в поліцію заяву напишу з даними відеореєстратора.



Пишу цього листа, щоб люди перестали вірити в казку і ще раз пригадали вислів, що безкоштовний сир лише в мишоловці», - такими словами завершила жінка свого листа.





Для зв'язку жінка залишила адресу електронної пошти. Автор написав на пошту запитання, на які хотів отримати відповіді. Зокрема, чи звернулася жінка до поліції. Якщо так, можна було взяти відео з автореєстратора і допомогти правоохоронцям шукати шахрайок. Але жінка понад добу не відповідає на листа.