Парад дівчат у зіркових футболках та 300 тисяч гривень: «Гірник-Спорт» відсвяткував 25-річчя

Вчера, 10:32 Просмотров: 1 070

Святкування ювілею зібрало як молодь так і випускників футбольного клубу з Горішніх Плавнів

Футбольний клуб «Гірник-Спорт» 13 грудня у палаці культури в Горішніх Плавнях відсвяткував своє 25-річчя.









Виступи місцевих колективів, київських фрістайлерів...









... показ мод футболок з колекції зірок футболу…





Максим Симороза, власник колекції футболок, подарував «Гірник-Спорту» футболку з автографом Андрія Шевченка





… спогади створення клубу та будівництва стадіону. Й звичайно подарунки. Голова правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Віктор Лотоус від трьох ГЗК подарували по 100 тисяч гривень, президент ПФЛ Сергій Макаров вручив сувенір з емблемами клубів ПФЛ, сувеніри також презентували клуби «Чорноморець», «Інгулець» та «Металіст 1925». Представники «Ворскли» подарували програмне забезпечення. Від полтавців на заході були: віцепрезидент Олег Лисак, спортивний директор клубу Олександр Фундерат і радник віцепрезидента «Ворскли» Геннадій Слюсарев.







Подарунки й отримали й «гірники». Пам'ятні футболки з прізвищами вручили тренерам ДЮФК «Гірник-Спорт»: Олександру Біднику, Сергію Лисяку, Сергію Коннову, Олександру Войцеховському, Сергію Пятину, Роману Цимбалу та Віталію Явтушенку.





Капітан «гірників» Володимир Корольков грає за клуб протягом 7 років. Заключний матч сезону проти «Кременя» став для Володимира ювілейним – 200.









Володимиру вручили пам'ятну футболку з написом 200.







На захід завітали й гравці, які здобували з командою «золото» Другої ліги і «бронзу» Першої ліги. Крім гравців порадували своїм виходом й тренери. На ювілей приїхав перший тренер «гірників» Анатолій Думанський, а також Сергій Мурадян і Юрій Сак. Всього за 25 років у «Гірник-Спорті» працювали 9 тренерів: Анатолій Думанський, Юрій Чумак, Сергій Мурадян, Олег Ратій, Юрій Сак, Юрій Малигін, Олег Ратій, Ігор Жабченко, Сергій Пучков і Володимир Мазяр.





Я вас породил, я вас и …

Президент «Гірник-Спорту» Петро Каплун був одним з тих хто підписував установчі документи створення ПФЛ. Президент ПФЛ Сергій Макаров розповів, у 1996 році під час підписання документів була неймовірна урочиста атмосфера з червоними килимами.





- Єдиний хто залишився з президентів, які підписували ту самі установчі документи створення ПФЛ. Коли у нього (Петра Каплуна – ред.) грайливий настрій, то говорить: «Я вас породил, так и убью, если будете себя плохо вести подпишу документы о розпуске ПФЛ» - згадав Сергій Макаров та побажав перемог та позитивних емоцій «гірникам».





«Динамо» запам’яталося найбільше

За 25 років історії клубу в «Гірник-Спорта» було багато пам’ятних матчів, але найбільше президенту Петру Каплуну запам’ятався матч з київським «Динамо».







«Телеграфу» Петру Каплун додав, що було й «золотий» сезон Другої ліги й «бронзовий» у Першій лізі, але найбільше у пам’яті закарбувався домашній кубковий матч. Гра з киянами відбулася 222 серпня 2015 року, де "гірники" поступилися "Динамо" з рахунком - 0:6.









Мінус 6 гравців та плани на штучне покриття

міжсезоння «Гірник-Спорт» увійшов без 6 гравців. Контракт не продовжили з: Богданом Бичковим, Олександром Головком, Андрієм Ралюченком, Артемом Хацяновським, Денисом Чернишом та Володимиром Одарюком (пішов в оренду полтавської «Ворскли»).





Президент «Гірник-Спорту» у спілкуванні з «Телеграфом» поділився, що наступного року планують облаштувати поле зі штучним покриттям. Воно буде на території стадіону «Юність».