Парад дівчат у зіркових футболках та 300 тисяч гривень: «Гірник-Спорт» відсвяткував 25-річчя

Футбольний клуб «Гірник-Спорт» 13 грудня у палаці культури в Горішніх Плавнях відсвяткував своє 25-річчя.
Виступи місцевих колективів, київських фрістайлерів...
... показ мод футболок з колекції зірок футболу…
Максим Симороза, власник колекції футболок, подарував «Гірник-Спорту» футболку з автографом Андрія Шевченка
… спогади створення клубу та будівництва стадіону. Й звичайно подарунки. Голова правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Віктор Лотоус від трьох ГЗК подарували по 100 тисяч гривень, президент ПФЛ Сергій Макаров вручив сувенір з емблемами клубів ПФЛ, сувеніри також презентували клуби «Чорноморець», «Інгулець» та «Металіст 1925». Представники «Ворскли» подарували програмне забезпечення. Від полтавців на заході були: віцепрезидент Олег Лисак, спортивний директор клубу Олександр Фундерат і радник віцепрезидента «Ворскли» Геннадій Слюсарев.
Подарунки й отримали й «гірники». Пам'ятні футболки з прізвищами вручили тренерам ДЮФК «Гірник-Спорт»: Олександру Біднику, Сергію Лисяку, Сергію Коннову, Олександру Войцеховському, Сергію Пятину, Роману Цимбалу та Віталію Явтушенку.
Капітан «гірників» Володимир Корольков грає за клуб протягом 7 років. Заключний матч сезону проти «Кременя» став для Володимира ювілейним – 200.
Володимиру вручили пам'ятну футболку з написом 200.
На захід завітали й гравці, які здобували з командою «золото» Другої ліги і «бронзу» Першої ліги. Крім гравців порадували своїм виходом й тренери. На ювілей приїхав перший тренер «гірників» Анатолій Думанський, а також Сергій Мурадян і Юрій Сак. Всього за 25 років у «Гірник-Спорті» працювали 9 тренерів: Анатолій Думанський, Юрій Чумак, Сергій Мурадян, Олег Ратій, Юрій Сак, Юрій Малигін, Олег Ратій, Ігор Жабченко, Сергій Пучков і Володимир Мазяр.
Президент «Гірник-Спорту» Петро Каплун був одним з тих хто підписував установчі документи створення ПФЛ. Президент ПФЛ Сергій Макаров розповів, у 1996 році під час підписання документів була неймовірна урочиста атмосфера з червоними килимами.
За 25 років історії клубу в «Гірник-Спорта» було багато пам’ятних матчів, але найбільше президенту Петру Каплуну запам’ятався матч з київським «Динамо».
«Телеграфу» Петру Каплун додав, що було й «золотий» сезон Другої ліги й «бронзовий» у Першій лізі, але найбільше у пам’яті закарбувався домашній кубковий матч. Гра з киянами відбулася 222 серпня 2015 року, де "гірники" поступилися "Динамо" з рахунком - 0:6.
міжсезоння «Гірник-Спорт» увійшов без 6 гравців. Контракт не продовжили з: Богданом Бичковим, Олександром Головком, Андрієм Ралюченком, Артемом Хацяновським, Денисом Чернишом та Володимиром Одарюком (пішов в оренду полтавської «Ворскли»).
Президент «Гірник-Спорту» у спілкуванні з «Телеграфом» поділився, що наступного року планують облаштувати поле зі штучним покриттям. Воно буде на території стадіону «Юність».