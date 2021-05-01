Мастер-класс для кременчужан от ТЪ: крашенки по-новому

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 6 624

Каждый год мы готовимся к Пасхе, как в последний: убираем, печем куличи, собираем пасхальную корзинку и, конечно же, красим яйца! Ни одна Пасха не проходит без традиционных крашенок. ТЪ знает, как сделать эти крашенки ещё краше и необычнее, приятно удивив домашних. Конечно, у большинства хозяюшек, яйца уже давно покрашены, корзинки собраны и готовы ранним утром отправиться святиться. Но, не у меня;) Если Вы, как и я, тоже всё делаете в последний момент - этот мастер-класс для Вас. Если же у Вас уже всё готово, он поможет Вам вооружится новыми способами покраски яиц к следующему году.

1 способ: без красителя

Вам понадобиться:

ножницы

многослойные красивые салфетки

вымытые, отваренные яйца

сырой взбитый яичный белок

кисточка

1. Подготовьте «клей»: для этого аккуратно отделите белок от желтка, разбив сырое яйцо. Мы воспользуемся белком, как абсолютно натуральным клеящим веществом, и наши пасхальные яйца останутся съедобными. Его нужно хорошенько размешать.



2. Выберете салфетки с красивыми цветными рисунками. В качестве фона лучше смотрятся белые яйца, хотя все зависит от цвета салфетки.



3. Отделите верхний слой салфетки.

4. Вырежете понравившийся фрагмент.



5. Наносим кистью наш белковый клей и сразу же прикладываем элемент декора из салфетки. Аккуратно разглаживаем складочки, чтобы картинка ложилась ровно и повторила форму яйца. После этого берём ещё клея на кисточку и наносим поверх приклеенной картинки вместо лакового покрытия.





6. Осталось просушить наши пасхальные шедевры.

2 способ: градиент

Вам понадобиться:

салфетки или газета

вымытые, отваренные яйца

пищевые красители

стакан

ложка

1. Приготовьте красители так, как указано на упаковке.

2. Налейте в отдельный стакан пару ложек красителя и поместите туда яйцо (удобно делать ложкой).

3. Подождите минуту и аккуратно, по стенке стакана, добавьте ещё 2 ложки красителя. Повторяйте, пока всё яйцо не покроется краской.

4. Ложкой достаньте крашенку и дайте ей просохнуть на салфетке, газете или решетке.

5. Можно использовать не один краситель, а несколько.

3 способ: просто космос

Вам понадобиться:

красители

много салфеток

вымытые, отваренные яйца

перчатки

газета

1. Каждое яйцо заверните в салфетку или пару салфеток.

2. Оденьте перчатки, станьте над раковиной или возьмите удобную миску. Вылейте немного любого красителя на яйцо.

3. Вылейте немного красителя другого цвета. Повторяйте, пока не добьетесь желаемого результата. Прижмите салфетку к яйцу.

4. Дайте яйцам полежать немного в окрашенных салфетках.

5. Размотайте салфетки, протрите яйца сухой салфеткой и дайте до конца просохнуть на газете, салфетке или решетке. Цвет готовых крашенок зависит от количества салфеток на яйце (больше салфеток - плавнее переход цвета но менее интенсивное окрашивание) и времени воздействия красителя.