За маску на підборідді тепер введуть штраф 170-255 грн: Зеленський підписав Закон

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 1 160 Коментарів: 5

Нововведення набуде чинності після офіційної публікації Закону: штрафуватимуть не лише за перебування без масок у громадських місцях, але й за неправильне носіння маски

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 1000-IX, який Верховна Рада ухвалила 6 листопада 2020 року. Про це повідомляє пресслужба глави держави.



Йдеться про документ, який вводить штрафи за перебування без масок у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину. При цьому передбачено, що захисні засоби (маски, респіратори) мають закривати і рот, і ніс. Тобто штраф можна отримати й у тому випадку, якщо маска одягнена неправильно. Розмір штрафу - від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-225 грн).





«Закон має на меті запобігання поширенню коронавірусної хвороби серед громадян України. Документ сприятиме підвищенню соціальної відповідальності громадян і захисту їхнього здоров'я та життя, а також зменшенню кількості випадків зараження коронавірусною хворобою, що допоможе запобігти неконтрольованому зростанню кількості хворих на COVID-19 та перевантаженню медичних закладів», - говориться у повідомленні на сайті Президента України.



Закон набуде чинності з моменту офіційної публікації.





Нагадаємо, сам Президент Зеленський до того, як захворів на COVID-19 був неодноразово помічений без маски у громадських місцях.



