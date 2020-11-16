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Здоров'я, Коронавірус / Карантин

За маску на підборідді тепер введуть штраф 170-255 грн: Зеленський підписав Закон

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 1 160 Коментарів: 5

 

Нововведення набуде чинності після офіційної публікації Закону: штрафуватимуть не лише за перебування без масок у громадських місцях, але й за неправильне носіння маски

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 1000-IX, який Верховна Рада ухвалила 6 листопада 2020 року. Про це повідомляє пресслужба глави держави.


Йдеться про документ, який вводить штрафи за перебування без масок у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину. При цьому передбачено, що захисні засоби (маски, респіратори) мають закривати і рот, і ніс. Тобто штраф можна отримати й у тому випадку, якщо маска одягнена неправильно. Розмір штрафу - від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-225 грн).


«Закон має на меті запобігання поширенню коронавірусної хвороби серед громадян України.

Документ сприятиме підвищенню соціальної відповідальності громадян і захисту їхнього здоров'я та життя, а також зменшенню кількості випадків зараження коронавірусною хворобою, що допоможе запобігти неконтрольованому зростанню кількості хворих на COVID-19 та перевантаженню медичних закладів», - говориться у повідомленні на сайті Президента України.


Закон набуде чинності з моменту офіційної публікації.


Нагадаємо, сам Президент Зеленський до того, як захворів на COVID-19 був неодноразово помічений без маски у громадських місцях.


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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: УП
Теги: коронавірус карантин маска штраф
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

2 344
zzzzzz:
Сьогодні, 14:38

от молодец вованчик, хоть шото для нарида в тяжОлые времена делает! особенно порадуются 73% и фоповцы в их числе. И хорошего настроения!


11 8
21
Gav-gav:
Сьогодні, 15:04

А чё он заболел, маску плохо носил?


12 2
46
FanFootball:
Сьогодні, 15:37

Это надо было делать в марте!


7 3
706
Solenoid:
Сьогодні, 17:58

Ну а как заткнуть дыру в бюджете? Правильно забирать у народа. А как? Налоги, штрафы, акцизы...

4 2
9
Крошки абсурда:
Сьогодні, 18:25

Почему закон принят только сейчас, когда петух в одно место клюнул?

Почему нет кислорода в больницах уже (а ведь только начало, до плато далеко)?

Почему деньги из ковидного фонда уходят на дороги (считай пиар) и на новые сериалы?

Почему нет четкой поддержки малого бизнеса?

 

Так много почему...


2 0

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