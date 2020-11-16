У Кременчуці розпочався відкритий особистий чемпіонат України з шахів

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17 листопада в санаторії-профiлакторії «Івушка» оздоровчого комплексу «Нафтохімік» ПАТ «Укртатнафта» розпочався відкритий особистий чемпіонат України з шахів (класичні шахи) та відкритий особистий чемпіонату України з шахів (рапід та бліц). Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Учасників чемпіонату привітали заступник міського голови Руслан Проценко та голова профспілкового комітету ПАТ «Укртатнафта» Василь Хоменко. Вони побажали учасникам успіхів у змаганнях та перемог.





Триватиме чемпіонат України з шахів з 17 до 29 листопада. Участь у ньому беруть близько 40 учасників, серед них відомі українські спортсмени, гройсместери, чемпіони України.