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Кременчук, Спорт, Кременчуг

У Кременчуці розпочався відкритий особистий чемпіонат України з шахів

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 336

 

Змагання триватимуть до кінця осені 

17 листопада в санаторії-профiлакторії «Івушка» оздоровчого комплексу «Нафтохімік» ПАТ «Укртатнафта» розпочався відкритий особистий чемпіонат України з шахів (класичні шахи) та відкритий особистий чемпіонату України з шахів (рапід та бліц). Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


Учасників чемпіонату привітали заступник міського голови Руслан Проценко та голова профспілкового комітету ПАТ «Укртатнафта» Василь Хоменко. Вони побажали учасникам успіхів у змаганнях та перемог.


Триватиме чемпіонат України з шахів з 17 до 29 листопада. Участь у ньому беруть близько 40 учасників, серед них відомі українські спортсмени, гройсместери, чемпіони України.

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Автор: Альона Душенко
Теги: шахи
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