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Если есть возможность выбрать другую дорогу - выберите
Ремонтные работы в районе ДК «КрАЗ» в Кременчуге стали причиной тянучки. Ремонтные работы проводят на повороте с просп. Свободы на ул. Киевскую.
Поэтому если у вас есть возможность выбрать другую дорогу - воспользуйтесь нею, чтобы сэкономить время.
Ой, та ладно - Прям пробка. Первая и вторая полоса не перекропана ж. Едут потихоньку . Другой вопрос : надолго ли яму разрыли?