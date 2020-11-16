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Ремонтные работы в районе ДК «КрАЗ» в Кременчуге стали причиной тянучки

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 911 Коментарів: 1

 

Если есть возможность выбрать другую дорогу - выберите

Ремонтные работы в районе ДК «КрАЗ» в Кременчуге стали причиной тянучки. Ремонтные работы проводят на повороте с просп. Свободы на ул. Киевскую. 


Поэтому если у вас есть возможность выбрать другую дорогу - воспользуйтесь нею, чтобы сэкономить время. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Drive Help KremenЪ
Теги: тянучка пробка
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

755
inattentive:
Сьогодні, 15:23

Ой, та ладно - Прям пробка. Первая и вторая полоса не перекропана ж. Едут потихоньку . Другой вопрос : надолго ли яму разрыли?


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