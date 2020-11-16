Ремонтные работы в районе ДК «КрАЗ» в Кременчуге стали причиной тянучки

Сьогодні, 15:01 Переглядів: 911 Коментарів: 1

Если есть возможность выбрать другую дорогу - выберите

Ремонтные работы в районе ДК «КрАЗ» в Кременчуге стали причиной тянучки. Ремонтные работы проводят на повороте с просп. Свободы на ул. Киевскую.





Поэтому если у вас есть возможность выбрать другую дорогу - воспользуйтесь нею, чтобы сэкономить время.