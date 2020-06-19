Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 19.06.2020 12:00
Підтверджені:
Україна34984
Кременчук111
Хворі:
Україна17966
Кременчук1
Одужало:
Україна16033
Кременчук106
Померло:
Україна985
Кременчук4
Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Україна перетнула межу у 1000 померлих пацієнтів із COVID-19

Сьогодні, 13:10 Переглядів: 126

 

За останню добу в Україні зафіксували 735 нових випадків коронавірусної хвороби

Станом на 21 червня в Україні зафіксовано 36 560 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1002 летальні, 16 509 пацієнтів одужало. 


За добу зафіксовано:

  • 735 нових випадків (+1 на Полтавщині);
  • 8 смертей;
  • 103 пацієнти одужали.

 

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1647 випадків;
  • Волинська область — 1782 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1042 випадки; 
  • Донецька область — 362 випадки;
  • Житомирська область — 1257 випадків;
  • Закарпатська область — 2149 випадків;
  • Запорізька область — 554 випадки;
  • Івано-Франківська область — 2015 випадків;
  • Кіровоградська область — 620 випадків;
  • м. Київ — 4325 випадків;
  • Київська область — 2208 випадків;
  • Львівська область — 3780 випадків; 
  • Луганська область — 72 випадки;
  • Миколаївська область — 358 випадків;
  • Одеська область — 1266 випадків;
  • Полтавська область — 291 випадок;
  • Рівненська область — 2872 випадки;
  • Сумська область — 257 випадків;
  • Тернопільська область — 1688 випадків;
  • Харківська область — 1805 випадків;
  • Херсонська область — 186 випадків;
  • Хмельницька область — 622 випадки;
  • Чернівецька область — 4324 випадки;
  • Черкаська область — 603 випадки;
  • Чернігівська область — 475 випадків.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: solod
Теги: коронавірус статистика

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