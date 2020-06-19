Україна перетнула межу у 1000 померлих пацієнтів із COVID-19

За останню добу в Україні зафіксували 735 нових випадків коронавірусної хвороби
Станом на 21 червня в Україні зафіксовано 36 560 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1002 летальні, 16 509 пацієнтів одужало.
За добу зафіксовано:
- 735 нових випадків (+1 на Полтавщині);
- 8 смертей;
- 103 пацієнти одужали.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1647 випадків;
- Волинська область — 1782 випадки;
- Дніпропетровська область — 1042 випадки;
- Донецька область — 362 випадки;
- Житомирська область — 1257 випадків;
- Закарпатська область — 2149 випадків;
- Запорізька область — 554 випадки;
- Івано-Франківська область — 2015 випадків;
- Кіровоградська область — 620 випадків;
- м. Київ — 4325 випадків;
- Київська область — 2208 випадків;
- Львівська область — 3780 випадків;
- Луганська область — 72 випадки;
- Миколаївська область — 358 випадків;
- Одеська область — 1266 випадків;
- Полтавська область — 291 випадок;
- Рівненська область — 2872 випадки;
- Сумська область — 257 випадків;
- Тернопільська область — 1688 випадків;
- Харківська область — 1805 випадків;
- Херсонська область — 186 випадків;
- Хмельницька область — 622 випадки;
- Чернівецька область — 4324 випадки;
- Черкаська область — 603 випадки;
- Чернігівська область — 475 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.