Садибу Муравйових-Апостолів на Полтавщині знову рятують

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 336 Коментарів: 1

Садиба Муравйових-Апостолів у селі Хомутець Миргородського району – під загрозою знищення. Зруйновані стіни, покрівля та фасад, пам’ятка архітектури державного значення під загрозою знищення.





Можливі шляхи її збереження обговорили на нараді, яку провела заступник голови облдержадміністрації Катерина Рижеченко. В ній взяли участь депутати Полтавської обласної ради, представники обласного управління майном Полтавської обласної ради, Департаменту культури, мистецтв і туризму ОДА, Полтавської державної аграрної академії, Хомутецького ветеринарно-технологічного коледжу ПДАА.





Учасники наради запропонували кілька варіантів. Зокрема, передати будівлю в комунальну власність обласної ради, залучити інвесторів та сконтактувати з одним із нащадків Муравйових-Апостолів, який проявляв зацікавленість щодо збереження родового майна.





Заступник голови обласної ради Анатолій Ханко запропонував звернутися до Міністерства освіти і науки України стосовно можливості передачі пам’ятки національного значення, яка перебуває у їх віданні, до комунальної власності Полтавської обласної ради.





- Нині держава не робить кроків назустріч, щоб урятувати палац. Я реаліст, не знаю таких бізнесменів, які б вклали сюди інвестиції. Після вкладень має бути віддача. Тому, на мою думку, єдиний варіант – передати об’єкт в область. Доки чекатимемо інвестора, там можуть залишитися одні руїни, – сказав Анатолій Ханко. – Якщо вдасться взяти її на баланс, звертатимемося до депутатів із проханням виділяти кошти з обласного бюджету, виходити на європейські гранти з відновлення культурної спадщини.





Нагадаємо, питання порятунку палацу триває з 2008 року.





Частиною пам'ятки є Хомутецький парк площею 77 га, розташований навколо садиби. Два гектари території парку займає ставок, береги якого поросли вузьколистою рогозою та ряскою. У присадибному парку росте унікальний «Муравйовський» дуб із трьома стовбурами, який посаджений господарем маєтку на честь своїх трьох синів.