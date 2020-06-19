Садибу Муравйових-Апостолів на Полтавщині знову рятують

Садиба Муравйових-Апостолів у селі Хомутець Миргородського району – під загрозою знищення. Зруйновані стіни, покрівля та фасад, пам’ятка архітектури державного значення під загрозою знищення.
Можливі шляхи її збереження обговорили на нараді, яку провела заступник голови облдержадміністрації Катерина Рижеченко. В ній взяли участь депутати Полтавської обласної ради, представники обласного управління майном Полтавської обласної ради, Департаменту культури, мистецтв і туризму ОДА, Полтавської державної аграрної академії, Хомутецького ветеринарно-технологічного коледжу ПДАА.
Учасники наради запропонували кілька варіантів. Зокрема, передати будівлю в комунальну власність обласної ради, залучити інвесторів та сконтактувати з одним із нащадків Муравйових-Апостолів, який проявляв зацікавленість щодо збереження родового майна.
Заступник голови обласної ради Анатолій Ханко запропонував звернутися до Міністерства освіти і науки України стосовно можливості передачі пам’ятки національного значення, яка перебуває у їх віданні, до комунальної власності Полтавської обласної ради.
Нагадаємо, питання порятунку палацу триває з 2008 року.
Частиною пам'ятки є Хомутецький парк площею 77 га, розташований навколо садиби. Два гектари території парку займає ставок, береги якого поросли вузьколистою рогозою та ряскою. У присадибному парку росте унікальний «Муравйовський» дуб із трьома стовбурами, який посаджений господарем маєтку на честь своїх трьох синів.