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Освіта, Полтавщина, Україна, Світ

У Миргороді працюватимуть три факультети та два коледжі Луганського університету

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 162

 

Їх розташують на базі гімназії ім. Тараса Шевченка

У Миргороді працюватимуть три факультети та два коледжі Луганського університету. 9 червня підписали угоду мiж Миргородською міською радою та державним закладом «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Документ про співпрацю підписали між ректором Луганського університету Оленою Караман та миргородським міським головою Сергієм Соломахою

За словами адміністрації навчального закладу, Полтава, Лубни та Миргород – це міста, у яких тимчасово, а можливо й постійно, будуть працювати викладачі цього вишу. У свою чергу Сергій Соломаха зазначив, що сьогоднішня подія є дуже важливою, адже, по-перше, випускники Полтавщини зможуть здобути вищу освіту неподалік від дому, а, по-друге, це додаткові кошти для місцевого бюджету.

Відповідно до угоди про співпрацю, у Миргороді на базі гімназії ім. Тараса Шевченка розгорнуть роботу кількох факультетів та коледжів:

  • навчально-науковий інститут фізики, математики та інформаційних технологій (ІФМІТ),
  • інститут економіки та бізнесу (ІЕБ),
  • факультет природничих наук (ФПН),
  • Рубіжанський фаховий коледж;
  • Брянківський фаховий коледж.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: університет Луганськ Миргород угода
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