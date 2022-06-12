Кременчук та Полтавщина! Повітряна тривога! Відбій об 11.17

Сьогодні, 10:43 Переглядів: 300

Не панікуйте та йдіть в укриття!

12 червня о 10.40 оголошена повітряна тривога по Кременчуку і Полтавській області. Існує ракетна небезпека. Не панікуйте та йдіть в укриття! Відбій об 11.17.

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