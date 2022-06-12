Рашисти випустили чотири ракети по Тернопільщині: постраждали 22 людини

11 червня близько 22.00 у Чортківському районі Тернопільщини під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Як повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш, було чотири прильоти. За попередньою інформацією, усі ракети вилетіли з акваторії Чорного моря.
Ракети зруйнували частину військового об'єкту, а також постраждали 4 п'ятиповерхові будинки з цивільним населенням.
Жертв наразі немає, але постраждали 22 людини. Їх госпіталізували та надали медичну допомогу. Серед постраждалих є дитина 12 років. Стан майже всіх поранених задовільний, частина з них зараз перебуває в лікарні.
№ 23 від 9 червня 2022Читати номер