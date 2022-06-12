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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Наші захисники відбили ворожий штурм у районах Врубівки, Миколаївки та Василівки

Сьогодні, 09:39 Переглядів: 232

 

Орки зазнали втрат та відійшли

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 12 червня. Розпочалася 109 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. У прикордонних районах республіки білорусь проводяться додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску та розгортання додаткових засобів радіоелектронної боротьби.

На Сіверському напрямку ворог посилено охороняє українсько-російський кордон в Брянській та Курській областях. У Бєлгородській та Курській областях продовжили дію підвищеного рівня терористичної загрози. Противник продовжує вогневий вплив із мінометів по позиціях Сил оборони в прикордонних районах. Крім того, агресор обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Рожковичі, Гремяч, Лугівка та Попівка.

На Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Для сковування дій сил оборони здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших підрозділів. Крім того, ворог обстрілював цивільну інфраструктуру неподалік Вірнопілля, Українки, Петрівки, Чепіля та Хрестища. Завдав авіаудару в районі Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Петрівське, Нова Гусарівка, Курулька, Долина. Намагається закріпитись в Богородичному, бойові дії тривають.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів. Збільшив інтенсивність застосування артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, в районах Шипилівки та Дронівки. Проводить перегрупування військ.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, успіху не мають. Тривають бойові дії у районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Комишуваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка, Новолуганське. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського.

Українські воїни відбили наступ в районі населеного пункту Врубівка. Також противник намагався вести наступ у напрямку Миколаївки. Отримав рішучу відсіч та відійшов. Ворожий штурм в районі Василівки наші захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не вів. Підступно обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Желанне, Авдіївка, Карлівка, Вугледар та Оріхів. На окремих напрямках розгортає додаткові підрозділи.

На Південнобузькому напрямку противник вів оборону, обстрілював підрозділи наших військ з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Намагався вести контрбатарейну боротьбу.

Російські окупанти цинічно обстріляли населені пункти Твердомедово, Березнегувате, Кобзарці, Квітневе та Луч.

За минулу добу втрати противника склали 10 танків, 16 бойових броньованих машин, 7 БпЛА, понад 10 одиниць автомобільної техніки та до 150 осіб живої сили.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна російські окупанти
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