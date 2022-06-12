В окупованому місті-побратимі Кременчука Бердянську пролунали три вибухи

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 558

Зранку 12 червня в окупованому росіянами Бердянську, місті-побратимі Кременчука, що на Запоріжжі, пролунало три вибухи. Про це інформує оперативний штаб Бердянського виконкому.

За попередньою інформацією, один із вибухів пошкодив електричну підстанцію в районі супермаркету «Амстор». Частина міста залишилась без світла. Масштаби руйнувань уточнюють.

12 червня російські окупанти оголосили святкування дня росії в Бердянську, проанонсували виступ ансамблю пісень та танців росгвардії.